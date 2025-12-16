Marché de l'immobilier : c'est le bon moment pour vendre

Le marché immobilier aixois est toujours au beau fixe en cette fin d’année 2025. Les conditions sont en tout cas très favorables pour procéder à une mise en vente selon Anne Desbois, conseillère immobilière native de la région.

Il reste bien sûr essentiel de bien préparer votre projet et d'être accompagné par un professionnel local de confiance.

Deux raisons de vendre à Aix-en-Provence

Les taux d'emprunt sont stables depuis plusieurs mois. La demande existe côté acquéreurs dans le secteur d'Aix-en-Provence, le marché reste dynamique. Deux bonnes raisons de vendre maintenant.

Des taux stabilisés

Certains propriétaires avaient mis en pause leur projet de vente en raison de la hausse des taux d'emprunt observée depuis un à deux ans maintenant. Un taux plus élevé se traduit en effet par un coût du crédit plus important, ce qui réduit le budget alloué à l’acquisition et donc le nombre d'acheteurs potentiels pour chaque bien et augmente la pression sur les vendeurs. Conseillère immobilière à Aix-en-Provence, Anne Desbois souligne que les taux d'intérêt sont plus bas et de nouveau stables depuis plusieurs mois. Pour les acquéreurs, c'est le moment d'acheter et, pour les propriétaires, celui de vendre !

Une demande existante

Aix-en-Provence, ville touristique et culturelle recherchée pour sa douceur de vivre typiquement provençale, est également une ville étudiante en manque structurel de logements. Cette tension oriente les investisseurs particuliers et professionnels vers des appartements anciens, même avec des travaux à réaliser. « C'est une excellente nouvelle pour les vendeurs », analyse Anne Desbois. La localisation et l’attractivité d'Aix-en-Provence, selon elle, font aussi que les biens immobiliers peuvent facilement intéresser les investisseurs pour de la location saisonnière ou les propriétaires pour une résidence secondaire.

Mettre toutes les chances de votre côté pour vendre au bon prix

Pour optimiser une vente immobilière, contacter un expert de son secteur n'est pas la seule chose à faire. Il faut préparer son bien pour lever tous les freins et rassembler les documents nécessaires aux démarches administratives. Avec l'aide d'un professionnel de l'immobilier

Afin de vendre vite et au bon prix, Anne Desbois rappelle que l'accompagnement par un professionnel est nettement préférable. Une connaissance pointue du secteur et des tendances du marché local permet de bien vous positionner, afin de ne pas freiner les acquéreurs potentiels tout en ne bradant pas le bien.

La conseillère immobilière du réseau iad est consciente que le métier, dont l'image est souvent entachée par de mauvaises expériences, souffre parfois de préjugés. « Il existe pourtant des experts de confiance qui sont engagés et apportent une véritable aide pour la réussite de vos projets immobiliers ». Cela implique d’accorder une grande importance à l'écoute, à la disponibilité et au professionnalisme pour comprendre les vendeurs. « Il faut également être présente à chaque étape et apporter de vraies solutions », souligne-t-elle.

En levant un maximum de freins à l'achat

Avant de mettre son bien en vente, il est recommandé de réaliser les réparations et travaux de rafraîchissement qui pourraient créer une hésitation chez des acheteurs. Un coup de peinture ne coûte pas excessivement cher, et apporte un supplément de luminosité et de propreté.

Les vendeurs ont également tout intérêt à désencombrer, ranger et nettoyer les lieux pour permettre aux visiteurs de se sentir bien et d'avoir un réel aperçu des volumes. Il serait dommage par exemple d'avoir la sensation d'être à l'étroit à cause de meubles imposants ou de piles de cartons. « Tous ces conseils, un conseiller immobilier qualifié et fiable vous les fournit au moment de vous présenter l'étude complète de votre bien » rappelle Anne Desbois.

En rassemblant un maximum de documents

Pour préparer l'annonce ou répondre aux questions des acheteurs, un professionnel a besoin de certains documents. « Je recommande de tout rassembler dès le début. Cela inclut le titre de propriété, le diagnostic de performance énergétique et les factures d'éventuels travaux ».

Dans le cas d'un appartement en copropriété sont par ailleurs réclamés les procès-verbaux d'assemblées générales, le diagnostic technique global (DTG) ou le règlement de copropriété. Dans le cas d'une succession, enfin, l'identité de chacun des propriétaires doit être fournie.

Les bons réflexes pour vendre sur le marché aixois

Que ce soit pour découvrir les biens à vendre à Aix-en-Provence ou pour les présenter à des familles ou des couples, les visites font partie du quotidien et de l'expertise d'Anne Desbois. Elle évoque des impairs parfois commis par les vendeurs. « La première erreur serait de ne pas tenir compte de la réalité du marché et de vous positionner trop haut. On se dit que l'on pourra ajuster le prix après coup, en fonction de l'intérêt manifesté par les acheteurs et des retours lors des visites. », indique Anne Desbois.

Pexels

Or, comme le rappelle ensuite la conseillère, le prix de vente est souvent la première raison pour laquelle un bien ne se vend pas ! Démarrer avec un prix trop élevé, c'est risquer de rester longtemps sur le marché pour finalement vendre moins bien. Un bien qui se vend difficilement décourage les vendeurs et met les acheteurs en position de force au moment des négociations.

Une autre erreur consiste à vouloir être absolument présent durant les visites afin de lister tout l'historique et tous les atouts du bien. «Je recommande de me remettre les clés et de me laisser faire la présentation pour le compte des acheteurs. Vous avez peut-être acheté votre maison pour son style moderne et son environnement calme, mais une famille pourra l'apprécier pour ses nombreuses chambres et son grand jardin».

Annonceur : IAD FRANCE

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.