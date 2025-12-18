AP Experts en patrimoine : votre conseiller patrimonial expert en défiscalisation

Les conseillers indépendants du cabinet passent tout au crible : la situation matrimoniale et patrimoniale ainsi que les objectifs du client (réduction de la charge fiscale, investissement immobilier, placements financiers, succession, aide à la déclaration d’impôts…) jusqu’à l’étude du profil.

«Au client prudent, nous ne proposerons jamais de crypto-monnaies !», dit Alexandre Piatecki, fondateur et dirigeant de AP Experts en Patrimoine.

Un accompagnement de A à Z

Le cabinet a mis en place un espace digital sécurisé qui permet au client de disposer d’un coffre-fort numérique où glisser tous ses documents. «Nous allions le meilleur du digital (simplicité, rapidité, accessibilité) au meilleur de l’humain (écoute, pédagogie, résultats)», ajoute le dirigeant qui assure aussi la déclaration d’impôts.

Des dispositifs rentables dont le Girardin Industriel

AP Experts en Patrimoine, c’est aussi un vaste panel de solutions : placements financiers, immobilier locatif, assurance-vie, SCPI, PER…

«En moyenne, ils permettent de réaliser jusqu’à 23% d’impôts en moins et de profiter de revenus complémentaires. Je vais également dans les DROM-COM pour vérifier les projets financés par le Girardin Industriel», conclut l’expert Alexandre Piatecki qui annonce : «un client qui y investit 10.000€ en 2025 récupère 12.300€ l’été 2026.»

Découvrez si cette stratégie est adaptée à votre situation, et réservez un RDV sur son agenda en ligne en cliquant sur go.apexpertsenpatrimoine.fr/guide-girardin

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Annonceur : AP Experts

[En partenariat avec COM EN RÉGIONS]

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