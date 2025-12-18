Compléments alimentaires, pourquoi les Français les intègrent de plus en plus à leur bien-être ?

En quelques années, les compléments alimentaires ont trouvé leur place dans le quotidien des Français. Ils ne sont plus réservés aux sportifs de haut niveau ou aux passionnés de micronutrition : étudiants, parents, actifs débordés ou seniors y voient un moyen supplémentaire de prendre soin de leur bien-être.

Les chiffres le montrent : près de six Français sur dix déclarent avoir déjà suivi au moins une cure au cours des dernières années. Le marché progresse régulièrement et approche désormais les 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Derrière ces données, un même constat revient : les Français cherchent à mieux choisir ce qu’ils consomment et à se sentir plus en phase avec leur rythme de vie.

Une habitude qui s’installe dans les routines du quotidien

Les compléments s’inscrivent de plus en plus dans des routines précises : une cure à l’automne, une autre au changement de saison, ou lors de périodes où la fatigue se fait plus sentir.

Concrètement, beaucoup de consommateurs utilisent ces produits pour accompagner des besoins ponctuels : énergie, sommeil plus serein, confort digestif ou gestion des tensions du quotidien.

Parmi les acteurs du secteur figure Novoma. La marque met en avant des compléments à la composition courte, avec des ingrédients détaillés ligne par ligne. Sur son site, chaque produit est présenté avec l’origine des principaux actifs et des conseils d’utilisation clairs. Pour en savoir plus sur Novoma, les lecteurs peuvent consulter leur site et voir si une cure s’intègre ou non à leur routine de bien-être.

Clarté, naturalité et cohérence, ce que recherchent les consommateurs

Les études d’opinion montrent que, lorsqu’il est question de compléments, les attentes sont assez claires. Les consommateurs disent privilégier des produits avec des listes d’ingrédients courtes, composés d’actifs jugés naturels et déjà familiers comme certaines vitamines, minéraux ou plantes. Ils accordent aussi de l’importance à des dosages expliqués en langage simple, à une fabrication bien encadrée, avec des références au cadre européen, et à une communication qui mise davantage sur la pédagogie.

Les vitamines et minéraux restent le cœur du marché. Beaucoup de Français choisissent par exemple :

Des compléments à base de vitamine D pour les mois où l’ensoleillement est plus faible ;

Du magnésium, souvent associé à des vitamines du groupe B, pour accompagner les périodes de charge mentale ou les journées intenses ;

Des oméga-3, mis en avant pour leur rôle dans le fonctionnement normal du cœur et du cerveau ;

Des extraits de plantes liés, selon les allégations autorisées, à la détente, au confort digestif ou à la qualité du sommeil.

Cette recherche de cohérence va de pair avec un autre critère : la provenance. De plus en plus de consommateurs déclarent privilégier des marques qui communiquent sur le lieu de fabrication, les contrôles effectués et la traçabilité.

Comment les intégrer sans perdre de vue l’essentiel ?

Pour beaucoup, l’enjeu est de profiter des compléments sans perdre de vue les bases : une alimentation variée, un minimum d’activité, un sommeil respecté autant que possible. Les compléments viennent alors en soutien, pour accompagner certaines périodes, et non en remplacement des bonnes pratiques du quotidien.

Quelques réflexes simples peuvent aider :

Commencer par identifier un besoin précis plutôt que de multiplier les produits ;

Lire les étiquettes jusqu’au bout, y compris les excipients ;

Respecter les durées de cure indiquées sur l’emballage ;

Éviter de cumuler plusieurs compléments contenant les mêmes actifs ;

Faire un point régulier sur ses habitudes : alimentation, hydratation, temps passé devant les écrans, niveau de fatigue.

Cette démarche permet de garder le contrôle, savoir pourquoi on commence une cure, comment on la suit et quand il est temps de l’arrêter.

FAQ

Pourquoi autant de personnes prennent des compléments alimentaires aujourd’hui ?

Les compléments de Novoma sont conçus pour accompagner le bien-être au quotidien, par exemple lors des changements de saison ou des périodes plus chargées. Les formules s’appuient sur des vitamines, minéraux et actifs connus, avec des dosages indiqués clairement pour chaque référence.

Comment choisir des compléments vraiment adaptés à mes besoins ?

Sur son site, Novoma détaille pour chaque complément la composition, les apports journaliers et le type de cure conseillé. Cela permet de vérifier en quelques minutes si le produit correspond à ses attentes, à son rythme de vie et à sa manière de prendre soin de son équilibre.

Combien de temps dure une cure de compléments en général ?

Les compléments proposés par Novoma se prennent le plus souvent en cures de quelques semaines à quelques mois, selon les indications mentionnées. Chaque produit précise la durée recommandée et la fréquence de prise, afin d’aider à intégrer la cure sans bouleverser ses habitudes.

Annonceur : novoma.com

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