Restaurant le 11 : l'envie de faire plaisir

À Agon-Coutainville, en Normandie, Le 11 est bien plus qu’un simple restaurant : c’est une table où la générosité se partage aussi bien dans l’assiette qu’en salle et en cuisine. Ici, l’accueil est sincère et l’ambiance chaleureuse, portée par une équipe soudée et passionnée.

Alexandre Rihouet est intarissable lorsqu'il s'agit de parler de son restaurant : il l'a voulu à l'image des repas dominicaux en famille, et veille à faire plaisir à ses hôtes avec une cuisine simple et accessible, composée de pizzas et de galettes faites maison.

Le restaurateur attache également une grande importance à son équipe : «On forme une petite famille et ça se ressent au quotidien», confie-t-il. En cuisine, Pierre-Olivier apprécie de pouvoir travailler avec des produits frais de qualité, et de pouvoir compter sur ses collègues en salle comme aux fourneaux. «On s'entend bien, c'est pour cela que l'on travaille efficacement, explique-t-il. J'aime réaliser des plats simples, populaires, généreux : une cuisine qui réconforte !».

L'équipe du 11

Un bon moment, ensemble

En salle, Guillaume et son sourire à toute épreuve accueillent familles, touristes et habitués au milieu des portraits de stars de cinéma, un clin d’œil du patron aux soirées passées avec ses proches devant la télévision. «Cela fait 20 ans que je travaille dans la restauration, je n'avais jamais connu cette ambiance, c'est la première fois que j'ai le sentiment de faire partie d'une équipe», indique Guillaume. Pour créer celle-ci, Alexandre Rihouet explique avoir privilégié les valeurs humaines, la capacité à travailler ensemble et le désir de faire plaisir.

Pari réussi : le 11 est un restaurant comme on l’aime, qui a compris qu'un repas doit être un bonheur pour les papilles mais aussi un moment privilégié.

Ouvert du vendredi midi au mardi soir, fermé mercredi et jeudi. En juillet-août, fermeture uniquement le jeudi.

CONTACT

11, avenue du Passous, 50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. : 02-33-47-06-33

restaurant-le-11-agon-coutainville.eatbu.com

Instagram : le.11.restaurant

Annonceur : Restaurant le 11

[En partenariat avec COM EN RÉGIONS]

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