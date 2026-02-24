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Loryne Lefevre Conseils : QHSE, RSE et Lean au service des entreprises

Par Ils Font l’Actu
Publié le - Mis à jour le

Dans ce nouvel épisode de Ils font l’actu, nous recevons Loryne Lefevre, consultante indépendante basée à Bordeaux, spécialisée en QHSE, RSE et Lean.

Elle accompagne les entreprises dans la mise en place de démarches structurées et concrètes autour de la qualité, de la santé-sécurité au travail, de l’environnement et de la responsabilité sociétale, avec un objectif clair : transformer ces sujets en leviers de performance durable.

Audits, accompagnement opérationnel, formation… Loryne intervient au plus près des équipes pour rendre ces enjeux plus accessibles, mobiliser les collaborateurs et ancrer des pratiques efficaces dans le quotidien des organisations.

Un échange centré sur des problématiques très actuelles : prévention, conformité, engagement interne, cohérence stratégique… et surtout, des solutions applicables sur le terrain.

Site : https://www.lefevreloryne.fr

[En partenariat avec Ils font l'actu]

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.

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