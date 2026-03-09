Baleines : faut-il aller les observer à Madère ?

Avec plus de 28 espèces de cétacés, l’île de Madère est l’une des plus belles destinations pour l’observation des baleines. Durant tous les mois de l’année, en dehors des baleines, on peut y observer des animaux tels que les dauphins, les cachalots et les globicéphales.

En 2024, l’archipel de Madère a battu des records avec plus de 2 millions de visiteurs aériens et croisiéristes. La période idéale pour y observer les baleines et d’autres cétacés se situe entre avril et octobre. Durant cette période, le climat doux et subtropical qui caractérise l’île tout au long de l’année promet une expérience cosy à chaque visiteur. Pour explorer la vie marine qui anime de l’île de Madère, les visiteurs ont le choix entre plusieurs excursions d’observation de baleines.

Accéder aux variétés rares de baleine

Sur l’île de Madère, une excursion en bateau vous permet d’observer plusieurs variétés de baleines difficiles à trouver ailleurs sur la planète. Vous avez la possibilité de vous retrouver à seulement quelques mètres des baleines à bosse, des baleines à bec sans oublier les autres espèces de cétacés.

Les organisateurs d’excursion d’observation de baleines et de dauphin madere proposent généralement des tours en catamaran, bateau semi-rigides, voilier, goélette et bateaux de luxe. La plupart des tours démarrent à partir de la marina de Funchal. Les visiteurs sont souvent accompagnés par des biologistes marins pour des commentaires pédagogiques.

Si vous avez un attrait particulier pour les dauphins, vous serez également servi. Au nombre des variétés sur lesquelles vous pouvez tomber : le dauphin tacheté de l’Atlantique, le dauphin commun, le dauphin océanique, le dauphin bleu et blanc. Les oiseaux marins vous attendent également au large de Madère, à condition que vous parveniez à détacher votre regard de l’eau.

Nager avec les baleines et les dauphins

En plus du tour en bateau, vous pouvez approfondir votre expérience en étant au plus près de l’Atlantique. Pour cela, vous avez le choix entre plusieurs activités qui sont aussi proposées par les organisateurs d’observation de baleine.

Parmi ces activités, le snorkeling, la plongée et le kayak sont les plus communes. Le snorkeling ou randonnée palmée consiste à observer la faune et la flore sous-marine avec un masque, un tuba et des palmes. Contrairement à la plongée qui se pratique souvent en profondeur avec une bouteille d’air, le snorkeling vous maintient généralement en surface.

Profiter de la terre ferme

Pour clôturer votre excursion sur l’île de Madère, la côte de cette dernière vaut le détour. Vous pouvez vous rendre dans le village de Canical pour visiter le Musée de la Baleine. Le musée abrite une baleine grandeur nature, de petites embarcations autrefois utilisées pour la chasse et de belles photographies. Ces dernières illustrent les chasses à la baleine qui sont désormais interdites et les festivités qui suivaient une prise réussie.

Si votre séjour vous en donne le temps, allez à la découverte des autres joyaux de l’île du printemps éternel. Les paysages volcaniques, les falaises vertigineuses, les piscines naturelles de lave, les levadas et les jardins de Funchal resteront à jamais gravés dans votre mémoire.

La rédaction de CNEWS n’a pas participé à la réalisation de ce contenu.