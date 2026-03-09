Docteur Certif : Accompagnement à la certification Qualiopi

Accompagnement à la certification Qualiopi : pour beaucoup d’organismes de formation, ça veut dire surtout une chose… de l’administratif. Des preuves à ranger, des fichiers à retrouver, des tableaux à tenir. Et souvent, tout retombe sur le dirigeant : nuits à travailler, charge mentale, et le commercial en pause.

Le souci, ce n’est pas la certification Qualiopi, c’est le bazar : drive mal organisé, modèles copiés-collés, preuves dispersées.

Le jour de l’audit Qualiopi, tu perds 10 minutes à chercher LA pièce avec le stress qui va avec.

Chez Docteur Certif, on remet de l’ordre simplement : diagnostic, plan d’action, preuves structurées, classement clair, préparation aux questions d’audit, et un système qui tient pour audits de surveillance/renouvellement. Nous représentons aussi nos clients lors des audits. 350 OF accompagnés, 100% de réussite.

Quand c’est pertinent, on ajoute un accompagnement CPF sans rajouter une couche de complexité. Et parce qu’un OF ne vit pas d’un classeur, on structure aussi le business : développement commercial organisme de formation.

Lecteurs CNEWS : -10% sur l’accompagnement si vous venez de la part de CNEWS.

Annonceur : Docteur Certif

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