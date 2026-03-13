Métaux précieux : AuCOFFRE, la plateforme française qui rend l’achat d’or et d’argent physiques accessible à tous

Créée en 2009, la plateforme française AuCOFFRE.com s’est spécialisée dans l’achat, la vente et la conservation de métaux précieux.

Dans un contexte marqué par l’inflation persistante et les tensions géopolitiques, le métal jaune suscite un regain d’intérêt auprès de certains épargnants.

«C’est compliqué d’acheter de l’or»

C’est dans ce contexte que s’inscrit la création d’AuCOFFRE.com. À la suite de la crise financière de 2008, son fondateur, Jean-François Faure, constate la complexité des circuits traditionnels d’achat d’or. Les banques ne proposent pas ce service, sur internet, les offres entre particuliers manquent de garanties et dans les boutiques spécialisées, les prix varient fortement.

La plateforme est lancée en avril 2009 pour proposer un accès en ligne aux métaux précieux, en réunissant au sein d’un même service l’achat, la revente et la conservation en coffre sécurisé.

Un acteur structuré du marché français

17 ans plus tard, AuCOFFRE.com rassemble plus de 40.000 utilisateurs actifs et plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion. Les métaux achetés via la plateforme appartiennent intégralement aux clients et sont conservés dans des coffres sécurisés, notamment situés aux Ports Francs de Genève, en dehors du système bancaire.

Les produits proposés sont certifiés par la London Bullion Market Association (LBMA), organisme international de référence pour le marché de l’or et de l’argent. La société indique par ailleurs que ses coffres font l’objet de contrôles réguliers et d’audits indépendants.

La plateforme permet également aux membres d’acheter et de revendre leurs pièces sur un marché secondaire interne.

Un groupe élargi autour des métaux précieux

Au fil des années, le développement d’AuCOFFRE.com a conduit à la structuration d’un groupe dédié aux actifs tangibles. Celui-ci comprend notamment VeraValor, activité de frappe de monnaies d’investissement, Veracash, une carte adossée à des métaux précieux physiques permettant des paiements du quotidien et CrypCool, la plateforme dédiée à l’achat et à la conservation de crypto actifs en garde froide.

L’or dans une logique de diversification

En 2025, le cours de l’or a progressé de plus de 60 % en dollar, dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Cette hausse a replacé le métal jaune au centre des réflexions patrimoniales.

Alors même que l’accès à l’or physique peut sembler plus coûteux à mesure que les cours montent, AuCOFFRE.com, cherche depuis sa création en 2009, à démocratiser l’achat de métaux précieux. La plateforme propose ainsi, aux côtés de pièces emblématiques comme le Napoléon ou le Krugerrand, des formats plus fractionnés et plus accessibles, tels que les séries VeraValor 1/10 ou 1/20 d’once en or.

Annonceur : AuCOFFRE.com

La rédaction de CNEWS n’a pas participé à la réalisation de ce contenu.