Pourquoi l’immobilier ancien reste l’un des leviers fiscaux les plus eﬃcaces aujourd’hui

Quand la pression fiscale est trop forte, certains cherchent des solutions miracles qui ne fonctionnent pas. Pourtant investir dans l’immobilier ancien demeure aujourd'hui l'un des leviers les plus eﬃcaces pour baisser légalement et durablement son impôt.

Ici, pas de fausses promesses : des économies d'impôts concrètes, quantifiables, et 100% légales.

Le principe est simple : acheter dans l'ancien pour payer moins d’impôts.

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les dispositifs complexes qui génèrent le plus d’économies, mais les mécanismes fiscaux éprouvés lorsqu’ils sont correctement utilisés.

En fonction du dispositif et de la situation fiscale de l'investisseur, Il est possible de diminuer considérablement son impôt sur le revenu, que ce soit sur le revenu global ou sur les revenus fonciers, en fonction de votre profil patrimonial.

Quels sont les dispositifs phares de l'immobilier ancien ?

Le Déficit Foncier

Il autorise une déduction sans plafond sur le revenu foncier, et une déduction jusqu'à 10 700 € par an sur le revenu global.

C'est l'un des dispositifs les plus performants pour les contribuables imposés, qui souhaitent baisser rapidement leur impôt tout en gardant des loyers.

Le Denormandie

Réservé à l'investissement dans l'ancien avec travaux dans certains secteurs, il permet d’investir dans des biens anciens avec un accompagnement clé en main, incluant la gestion complète des travaux, tout en profitant d'un avantage fiscal et en contribuant à la redynamisation de centres- villes. Un outil particulièrement adapté pour allier sens patrimonial et optimisation fiscale.

La loi Malraux

La loi Malraux représente une opportunité unique pour les particuliers désireux d'investir dans

l'immobilier tout en contribuant à la préservation du patrimoine architectural français. Il permet d’investir dans des biens anciens situés dans des quartiers classés, avec un accompagnement clé en main, incluant la gestion complète des travaux.Vous bénéficiez non seulement d'une réduction fiscale attractive sur vos impôts sur le revenu, mais vous contribuez également à la revitalisation de quartiers chargés d’histoire.

Le Monument Historique (MH)

C'est l'un des outils les plus puissants du droit fiscal français permettant une déduction sans limite sur le revenu global, sans plafond annuel, parfait pour les contribuables fortement imposés.

Bien monté il oﬀre une optimisation fiscale importante, tout en participant à la sauvegarde du patrimoine.Pourquoi l'ancien est plus performant que d’autres mécanismes?

Car l'investisseur demeure propriétaire d'un bien réel, et la fiscalité devient un outil, pas une contrainte. Il ne s'agit pas de « défiscaliser à tout prix », mais de donner du sens à l’impôt et de le transformer en investissement.

En résumé, le choix du dispositif du montage fiscal est crucial pour avoir un impact sur l’impôt.

C'est justement la mission de Capsule Investissements fondée par Amanda GUENARD, une entrepreneuse ambitieuse qui a pour principal objectif de guider les investisseurs dans des projets d'immobilier ancien, pertinents, cohérents et fiscalement optimisés en fonction de leur situation personnelle.

Pour en savoir ces optimisations fiscaux, rendez-vous sur le site de Capsule Investissements.

Annonceur : Capsule Investissements

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.