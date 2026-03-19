Comment des achats fréquents effectués grâce aux catalogues promotionnels de promoacco.fr peuvent-ils augmenter votre budget ?

Avec l'inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions pour économiser de l'argent. Acheter plus souvent pour dépenser moins, c'est une technique qui n'est pas forcément très réjouissante. Sauf que ce n'est pas la fréquence d'achat qui fait la différence. Le plus important reste le moment où vous achetez et la capacité à anticiper ce moment grâce aux bonnes informations.

C'est précisément à cet instant que les catalogues promotionnels changent la donne. Si vous ne les avez jamais feuilletés, nous vous conseillons de les parcourir afin de dénicher les meilleurs bons plans.

PromoAccro est l'outil qui centralise toutes les promos au même endroit

Avant de raisonner en termes d'économies, il faut accéder aux offres en cours. Le site promoaccro.fr regroupe les catalogues promotionnels de plus de 150 enseignes françaises en un seul endroit (Lidl, E.Leclerc, Action, Intermarché, GiFi, Stokomani, Carrefour, entre autres).

L'application permet de consulter les prospectus en temps réel, d'être alerté à l'arrivée de nouveaux catalogues, de chercher un produit précis pour comparer les prix selon les enseignes disponibles près de chez vous. C'est la fin des allers-retours entre 10 sites différents pour savoir qui propose la meilleure offre cette semaine. Tout est à votre disposition et mis à jour quotidiennement. De plus, l'inscription n'est pas obligatoire.

Acheter au bon moment, c'est l'astuce pour économiser

Un produit que vous achetez à prix plein aujourd'hui sera peut-être à moins 40% dans le prochain catalogue Lidl ou Leclerc. La différence entre un consommateur qui dépense 500 euros par mois et un autre qui dépense 380 euros, ce n'est pas ce qu'ils achètent. C'est le moment le plus important. Consultez les catalogues avant de faire votre liste de courses, vous pourrez alors adapter vos achats en fonction des promotions en cours. Pour les produits d'hygiène, les conserves ainsi que les produits d'entretien, les marges en termes de réduction atteignent régulièrement 30 à 50%.​

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Planifiez vos courses, un réflexe qui rapporte

L'économie réalisée en consultant les prospectus avant d'aller en magasin peut dépasser 700 euros par an pour un foyer qui consacre 150 euros mensuels aux produits en promotion. Vous achetez ce dont vous avez besoin au moment où le prix est le plus bas. PromoAccro intègre une liste de courses directement dans l'application, ce qui vous donne l'occasion de préparer vos achats en consultant les offres, puis d'aller en magasin avec une liste déjà optimisée.​

Les cartes de fidélité, la couche d'économies supplémentaire

PromoAccro intègre également la gestion des cartes de fidélité de vos enseignes dans l'application. Sur certaines enseignes comme Intermarché ou Auchan, les porteurs de carte bénéficient de réductions additionnelles sur des centaines de références. Cumuler une promotion du catalogue avec la cagnotte de la carte de fidélité sur le même produit, c'est la méthode la plus efficace pour booster l'impact de vos dépenses. Ce n'est pas une stratégie complexe. C'est simplement une question d'organisation, rendue beaucoup plus facile avec un outil qui centralise tout. Il suffit de tester pour l'adopter définitivement.