Comment fonctionne un contrat obsèques et quels sont ses avantages pour vos proches ?

4 789 euros : c’est le prix moyen qu’il faut débourser pour des obsèques (selon les données de Silver Alliance). Il peut d’ailleurs être nettement supérieur dans certaines régions, d’où l’intérêt croissant des Français pour l’assurance obsèques. Zoom sur son fonctionnement, ainsi que ses avantages.

En quoi consiste une assurance obsèques et comment fonctionne-t-elle ?

Savoir comment fonctionne un contrat obsèques est essentiel pour bien le choisir et le personnaliser. Celui-ci est une solution de prévoyance, qui permet d’anticiper ses obsèques, au niveau financier, mais également au niveau de l’organisation. Bien que ce ne soit pas toujours facile de penser à ses obsèques de son vivant, souscrire ce type d’assurance est une démarche qui permet de soulager ses proches, en enlevant le poids financier des funérailles et en faisant respecter ses dernières volontés.

Contrat en capital ou en prestations : que choisir ?

Il existe deux types de contrats obsèques : le contrat en capital et le contrat en prestations.

Le contrat en capital

Le contrat obsèques en capital prévoit l’aspect financier des obsèques. Il permet, en effet, au bénéficiaire du contrat de financer les funérailles de l'assuré (de manière partielle ou totale selon le capital prévu), et ce, quelle que soit la date du décès. Avec ce type de contrat, il est important de souscrire un contrat supplémentaire pour l’organisation des obsèques (contrat organisation), ainsi que de faire estimer le montant du capital garanti avec une société de pompes funèbres. Le contrat en capital n’est, en effet, pas associé à un devis et il peut donc être compliqué de choisir un montant parfaitement ajusté.

Le contrat en prestations

Le contrat obsèques en prestations est quant à lui beaucoup plus complet et sécurisant. Il permet de soulager complètement les proches grâce à une organisation des obsèques prévue d’avance, en plus de la prise en charge de l’aspect financier. Le capital garanti (qui sera versé au bénéficiaire du contrat ou à l’entreprise de pompes funèbres désignée), qui est adapté aux prestations funéraires choisies par le souscripteur, permet de ne rien laisser à la charge des proches.

Quels sont les avantages du contrat obsèques pour vos proches ?

Un poids financier en moins.Les obsèques coûtent cher et c’est d’ailleurs d’autant plus le cas dans certaines régions, telles que la Normandie et la Bretagne (selon les données de Silver Alliance). Le contrat obsèques est donc devenu nécessaire pour que l’heure soit avant tout au recueillement au moment du décès. Mais attention, il est important de choisir un contrat adapté en amont pour que le montant du capital corresponde parfaitement aux prestations funéraires souhaitées.

Des volontés respectées et un esprit plus serein.Le coût des funérailles n’est pas le seul poids pour les proches du défunt. Leur organisation peut également être une source de soucis, notamment si le sujet n’avait jamais été abordé. Il est donc important d’en discuter avec ses proches, voire de les organiser de son vivant. Vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de choisir votre cercueil ou la musique de vos funérailles ? Vous pouvez en discuter avec un conseiller funéraire lorsque vous établissez votre contrat en prestations ou tout simplement avec quelqu’un dont vous êtes proche. Du type de sépulture (inhumation ou crémation) aux soins de présentation, en passant par le choix du faire-part de décès et des textes qui seront lus pendant les funérailles, l’organisation de vos obsèques soulagera grandement vos proches, qui seront sûrs que vos dernières volontés ont bien été respectées.

Comment bien choisir et personnaliser votre contrat obsèques ?

Depuis le 1er juillet 2025, les contrats obsèques doivent présenter un tableau d’information normalisé. Son objectif ? Renforcer la transparence des contrats, faciliter leur comparaison, ainsi qu’aider les futurs assurés à faire un choix éclairé et à bien comprendre leur contrat, notamment au niveau des cotisations. Trois types de cotisations sont d’ailleurs proposées lorsque vous souscrivez une assurance obsèques :

la cotisation unique, qui est versée en une seule fois. Votre capital est ainsi sécurisé et revalorisé jusqu’au décès ;

la cotisation temporaire : elle est étalée dans le temps, avec des versements effectués de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Elle est idéale pour se constituer une prévoyance en fin de carrière ;

la cotisation viagère : le financement est prévu jusqu’au décès.

Mais avant de choisir le type de cotisations, vous devez choisir votre contrat obsèques. Si vous optez pour le contrat en capital, choisissez un capital qui se rapproche le plus du prix de vos futures obsèques. Pour cela, pensez à anticiper l’augmentation potentielle et probable des obsèques au fil des ans, ainsi qu’à vous renseigner sur les coûts moyens dans votre département. Lorsque vous lisez, par ailleurs, votre contrat (qu’il soit en capital ou en prestations), n’oubliez pas de prêter attention aux éventuelles exclusions, au délai de carence (qui peut aller de quelques mois à un ou deux ans), aux possibilités de modification de contrat, ainsi qu’aux possibilités de rachat. Dans le cas d’un contrat en prestations, vérifiez également la description de ces dernières.

Quid des garanties d’assistance ?

Les contrats obsèques sont de plus en plus personnalisés et incluent, par exemple, des garanties d’assistance pour renforcer l’accompagnement des proches et limiter les frais supplémentaires :

le service d’assistance funéraire (identification des pompes funèbres à proximité, gestion des négociations, planification des obsèques, etc.)

l’assistance aux familles et aux proches (prise en charge des frais générés par l’organisation des obsèques, tels que les frais de transports, par exemple)

le service de rapatriement, qui est très répandu du fait de son utilité, notamment si vous vous déplacez souvent

l’assistance psychologique pour accompagner au mieux les proches

l’assistance juridique : elle est généralement destinée à l’assuré, mais peut être étendue aux proches (pour répondre aux questions de fiscalité, par exemple)

etc.

Face à des coûts toujours plus conséquents, la souscription d’une assurance obsèques est donc devenue plus que nécessaire. Mais attention à choisir un contrat adapté à votre profil et à vos besoins ! Il est, par ailleurs, possible de souscrire un contrat obsèques si vous possédez déjà un contrat d'assurance-vie, puisqu’ils répondent à des objectifs différents.

Annonceur : roc-eclerc.com

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