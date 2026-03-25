Comment S-Technologie veut transformer le marché des alarmes en France

Du porte-à-porte au made in Europe : comment un ancien pompier de Paris veut changer le marché des alarmes.

Le marché français de la sécurité domestique s'est longtemps construit sur un modèle simple : importer du matériel, le revendre, sous-traiter l'installation. Benjamin Duphil a suivi ce chemin avant de décider de le quitter. Retour sur le parcours d'un entrepreneur qui tente de réinventer la chaîne de valeur d'un secteur en crise de confiance.

Cinq ans chez les pompiers de Paris, puis la sécurité par la petite porte

Avant de fonder S-Technologie, Benjamin Duphil a passé près de cinq ans comme sapeur-pompier de Paris. Un métier où la protection des personnes n'est pas un argument commercial mais une réalité quotidienne. Quand il quitte la brigade, c'est pour entrer dans le secteur de la sécurité par son versant le plus ingrat : la vente de détecteurs de fumée en porte-à-porte.

Ce passage par le terrain lui donne une vision concrète du marché. Il découvre un secteur où le discours commercial passe souvent avant le besoin réel du client, et où la relation de confiance est fragile. En 2013, il évolue vers les systèmes d'alarme, devient importateur de produits fabriqués à Taïwan et distributeur multi-marques pour les professionnels.

Les coulisses d'un marché abîmé

Pour comprendre le virage que prend Benjamin Duphil en 2018, il faut comprendre l'état du secteur à ce moment-là. Le marché de l'alarme résidentielle en France a traversé une décennie difficile. Plusieurs grands acteurs ont misé sur des stratégies commerciales agressives (démarchage, engagements longue durée, services opaques) qui ont fini par dégrader l'image de toute la profession.

Côté produit, le schéma dominant reste celui de la fragmentation : une entreprise conçoit le matériel (souvent en Asie), une autre le distribue, une troisième l'installe, une quatrième assure la maintenance. À chaque maillon, la responsabilité se dilue. Quand un système dysfonctionne, le client se retrouve face à un jeu de renvois entre interlocuteurs.

Parallèlement, l'essor du cloud dans les systèmes de sécurité soulève de nouvelles questions. De plus en plus de centrales d'alarme stockent les données d'utilisation sur des serveurs distants, parfois hébergés hors d'Europe. Pour un équipement censé protéger un domicile, la question de savoir qui a accès à ces informations — et où elles se trouvent — n'est pas anodine.

Le pari de 2018 : tout intégrer, tout relocaliser

C'est dans ce contexte que Benjamin Duphil décide de changer de modèle. Plutôt que de continuer à distribuer des produits conçus par d'autres, il entreprend de maîtriser l'ensemble de la chaîne : conception, fabrication, dimensionnement de l'offre, installation, mise en service et maintenance.

Pour la partie industrielle, il noue un partenariat avec un fabricant italien. L'objectif est de proposer une solution 100 % européenne, conçue et produite en dehors des circuits asiatiques qui dominent le marché. Le design des produits est confié à un industriel bordelais ainsi que la conception de toute la partie ingénierie mécanique.

L’assemblage est quant à lui réalisé au siège, qui reste ancré sur le bassin d'Arcachon, d'où l'entreprise pilote l'ensemble de ses opérations.

Ce choix d'intégration verticale est un pari. Il suppose des investissements plus lourds, une organisation plus complexe, et un temps de développement plus long que le simple achat-revente. Mais il permet aussi de tenir une promesse que Benjamin Duphil résume en une phrase : quand quelque chose ne fonctionne pas, il n'y a qu'un seul interlocuteur.

Garder les données chez soi

Parmi les choix techniques de S-Technologie, celui du stockage local est probablement le plus distinctif. Là où la plupart des systèmes connectés envoient les données d'utilisation vers des serveurs cloud, les centrales d'alarme de l'entreprise conservent les informations en local, directement sur l'équipement installé chez le client.

Concrètement, cela signifie que les logs d'activité, les configurations et les historiques d'événements ne transitent pas par des infrastructures tierces. Pour un particulier, c'est une forme de souveraineté sur ses propres données de sécurité. Pour un professionnel, c'est une réduction du risque d'exposition en cas de faille sur un serveur distant.

L'intérêt se comprend bien avec un exemple concret : un détecteur de mouvement équipé d'une prise de photo capture une scène dans le salon. Dans un système classique, ces images partent sur un cloud. En cas de fuite de données, c'est la vie privée du foyer qui se retrouve exposée. Avec un stockage local, les photos restent sur la centrale, chez le client. Elles ne transitent par aucun serveur tiers. Dans un contexte où les cyberattaques visant les objets connectés se multiplient, c'est un argument qui parle de plus en plus aux utilisateurs.

Un réseau d'installateurs maison

L'autre pilier du modèle est le réseau d'installation. Plutôt que de s'appuyer sur des sous-traitants ou des revendeurs indépendants, S-Technologie déploie ses systèmes via son propre réseau de professionnels certifiés. L'installation est pensée dès la phase de conseil : chaque projet fait l'objet d'un dimensionnement adapté au site, qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou de locaux professionnels de petite et moyenne taille.

Les systèmes sont modulaires et sans fil, ce qui simplifie le déploiement dans les bâtiments existants. Détecteurs de mouvement, capteurs d'ouverture, dispositifs de dissuasion : les configurations sont ajustées au cas par cas plutôt que vendues en pack standardisé.

Ce que ce parcours dit du marché

L'histoire de S-Technologie n'est pas celle d'une start-up qui disrupte un secteur depuis un bureau de coworking. C'est celle d'un professionnel qui a traversé toutes les strates du marché — le terrain, la distribution, l'import — avant de décider qu'il fallait remonter la chaîne pour reprendre le contrôle.

Ce type de trajectoire reste minoritaire dans un secteur encore largement dominé par des groupes internationaux proposant des solutions standardisées. Mais il illustre une tendance de fond : face à la défiance accumulée par des années de pratiques commerciales discutables, certains entrepreneurs choisissent de reconstruire la confiance par la maîtrise plutôt que par la communication.

Reste à voir si ce modèle, plus exigeant en termes d'organisation et d'investissement, peut s'inscrire dans la durée face aux économies d'échelle des grands acteurs. L'entreprise du bassin d'Arcachon fait le pari que oui.

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité et les dispositifs de protection adaptés aux particuliers et aux professionnels, il est également possible de consulter des plateformes spécialisées comme 123 Télésurveillance, qui proposent une vision complémentaire du marché.

Annonceur : S-Technologie

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.