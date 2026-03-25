LASERHAPPY : la franchise française qui bouscule le marché du bien-être

En moins d'un an, LaserHappy est passé d'une idée expérimentale à un réseau de 30 centres déployés en France, Belgique et Suisse. Un déploiement qui interpelle, dans un secteur du bien-être saturé de promesses.

L'auriculothérapie laser (stimulation de points d'acupuncture de l'oreille par laser doux) existe depuis les années 1950. Ce qui est moins évident, c'est de l'avoir rendue accessible, reproductible et duplicable à grande échelle. C'est le pari qu'ont relevé Clément Youdec et Adrien Casteres en lançant LaserHappy début 2025.

«Nous avons construit un protocole standardisé, avec des praticiens formés selon un cahier des charges strict», explique Adrien Casteres, co-fondateur et responsable marketing du réseau. Le résultat : 90 % de clients satisfaits sur l'ensemble des accompagnements : tabac, alcool, sucre et stress.

Les addictions, un problème de santé publique

«Les addictions représentent l'un des problèmes de santé publique les plus sous-estimés de notre époque. C'est exactement ce marché que LaserHappy a décidé d'attaquer, avec une méthode qui fonctionne», affirme Clément Youdec, co-fondateur de LaserHappy et directeur du développement.

Patchs, gommes et substituts à la nicotine : les solutions classiques contre les addictions peinent à convaincre sur la durée. LaserHappy assume une position claire, et une promesse radicale : aider chaque client à se libérer de son addiction en une seule séance. «Nous proposons une vraie alternative aux méthodes conventionnelles. Notre approche agit différemment, et nos résultats le montrent tous les jours», poursuit-il.

Une séance dure plus d'une heure. Dense, structurée, sans médicament, sans douleur, sans effet secondaire. Le praticien intervient sur des points précis du pavillon de l'oreille en suivant un protocole strictement identique dans chacun des centres du réseau. C'est cette reproductibilité qui a convaincu les premiers franchisés, et qui continue d'en attirer de nouveaux.

Un modèle en franchise qui attire

Deventure LaserHappy

Trente centres en activité, répartis dans trois pays, une dynamique d'ouverture qui ne ralentit pas. La cible prioritaire de LaserHappy : les entrepreneurs et les cadres en reconversion qui cherchent un projet à impact, avec un modèle éprouvé derrière eux. Les passionnés du monde de la santé souhaitant exercer eux-mêmes comme praticiens peuvent également rejoindre le réseau, sous conditions.

La formation est intégrée de A à Z, combinant modules théoriques en ligne et formation pratique en centre. Le franchisé est accompagné sur l'ensemble des aspects de la méthode, et cet accompagnement se poursuit dans le temps bien après l'ouverture : appui marketing, optimisation des protocoles, suivi des performances. Depuis le lancement de LaserHappy, le nombre de candidatures n'a cessé de progresser.

Un réseau qui grandit vite, mais pas à n'importe quel prix

L'objectif : accélérer le maillage territorial en France, avec une attention portée aux zones sous-dotées en offres de bien-être. « Nous sommes très sélectifs sur les profils avec lesquels nous travaillons. Chaque intégration au réseau est le résultat d'une réflexion longue, menée avec soin », précise Clément Youdec. Une discipline rare dans un secteur où l'expansion précipitée a souvent fragilisé les réseaux concurrents. La croissance de LaserHappy, elle, reste maîtrisée, centre après centre.

LaserHappy n'a pas réinventé l'auriculothérapie. Elle a réinventé la façon de la déployer. Et derrière chaque centre ouvert, c'est la vie quotidienne d'habitants qui change durablement. Ceux qui veulent tenter l'aventure entrepreneuriale peuvent déposer leur candidature directement en ligne.

Annonceur : LaserHappy

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.

