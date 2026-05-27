Collision avec un animal sauvage : que faire et comment être indemnisé ?

Quelques secondes suffisent parfois pour qu’un simple trajet en voiture bascule. Un mouvement dans les phares, un freinage brutal, puis le choc ! Des milliers d’automobilistes français vivent cette désagréable expérience chaque année en percutant un animal sauvage. Or, beaucoup ne savent pas comment réagir et comment faire pour obtenir une indemnisation de la part de leur compagnie d’assurance.

La France enregistre près de 40 000 collisions routières avec des animaux sauvages par an. Si les dommages matériels peuvent être considérables, surtout lors d’un choc avec un grand cervidé, ces accidents provoquent également environ 50 décès et plus de 120 blessés. Les risques sont donc réels, notamment dans les zones rurales et forestières où le gibier circule librement.

Pour un automobiliste amené à conduire régulièrement dans ces régions, il est judicieux de souscrire une assurance tous risques, associée à une garantie complémentaire de remboursement de franchise en cas d'accident avec animal sauvage. Une telle couverture allège considérablement les frais, surtout si les dommages sont importants et entraînent des réparations coûteuses.

Les sangliers, les chevreuils et les cerfs figurent parmi les espèces les plus souvent impliquées dans ces collisions. Les routes départementales traversant des zones boisées, situées à faible altitude, sont les plus à risque, tout comme les zones agricoles et les routes de campagne peu éclairées. En outre, certaines périodes sont plus sensibles que d’autres. Le nombre de collisions augmente durant les périodes de rut (à l’automne pour le sanglier et le cerf, en juillet pour le chevreuil), car les animaux se déplacent beaucoup à la recherche de partenaires.

Au printemps, il faut faire attention aux jeunes chevreuils en pleine émancipation. C’est le moment où ils quittent leur territoire de naissance pour trouver un nouveau domaine où s’installer. De même, il convient de redoubler de vigilance tout au long de la saison de chasse, qui débute généralement en septembre et s’étend jusqu’en février. Les animaux sauvages ont tendance à se déplacer plus rapidement, et parfois à traverser des routes de manière imprévisible lors des battues.

Pour renforcer la sécurité des usagers de la route, un panneau d’avertissement de danger est souvent implanté dans une zone à risque de traversée d’animaux sauvages. En voyant ce panneau de signalisation, le meilleur réflexe est de ralentir et de surveiller attentivement les bas-côtés. Attention, un gibier traverse rarement seul ! Après un premier passage, d’autres peuvent suivre quelques secondes plus tard.

Qui est responsable d’une collision avec un animal sauvage selon la loi ?

En droit français, les animaux sauvages vivant en liberté sont qualifiés de res nullius. Autrement dit, ce sont des animaux sans maître. Ils n’appartiennent à personne tant qu’ils évoluent dans leur milieu naturel. Personne n’est automatiquement responsable de l’accident, et aucune indemnisation n’est garantie par défaut. En clair, aucun tiers ne peut être tenu responsable de la percussion d’un ongulé sauvage. Sauf circonstances très particulières comme une faute liée à une battue mal organisée ou à une signalisation insuffisante, les fédérations de chasse restent hors de cause.

Cette absence de responsable complique fortement l’indemnisation. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), souvent sollicité après certains accidents de la route, n’intervient généralement pas puisqu’il n’existe ni conducteur tiers ni auteur identifiable. Sans garantie adaptée dans son contrat d’assurance auto, le conducteur risque d’assumer seul les frais de réparation, qui peuvent parfois atteindre plusieurs milliers d’euros.

Pour espérer obtenir une meilleure prise en charge, il faut déclarer rapidement l’accident à son assureur. Ce dernier peut alors demander quelques justificatifs :

Le constat ou le récit précis de l’accident

Des photos du véhicule accidenté et de la zone de collision

Un dépôt de plainte ou un procès-verbal établi par les forces de l’ordre

Les coordonnées d’éventuels témoins

Les factures liées au remorquage ou aux réparations

Comment limiter les frais après un accident avec un animal sauvage ?

Faute d’indemnisation automatique, le niveau de prise en charge dépend des garanties souscrites dans le contrat d’assurance auto. Un assuré au tiers est rarement indemnisé pour ce type de dommage. Mieux vaut contracter une assurance tous risques ou une garantie dommages collision pour bénéficier d’une protection plus élevée le cas échéant.

Quoi qu’il en soit, la question de la franchise demeure. Il s’agit du reste à charge même lorsque l’assureur rembourse une partie des réparations. Cette franchise atteint parfois plusieurs centaines d’euros selon les contrats. Certaines couvertures complémentaires comme la garantie dommages tous accidents peuvent justement réduire le reste à payer en cas d’accident avec un animal sauvage.

Il est également conseillé de vérifier les conditions de remboursement, le montant de la franchise, les exclusions éventuelles et les démarches exigées par la compagnie d’assurance après l’accident. Mais la meilleure option est d’éviter de percuter des animaux sauvages en restant prudent au volant et en faisant plus attention dans les zones à gibier.

Annonceur : Roole

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