Zoom sur la performance énergétique de vos sites agricoles

Même si l'agriculture représente une part modeste de la consommation énergétique nationale (≃ 3 %), les coûts qui y sont liés pèsent fortement sur les exploitations.

La volatilité des prix de l'énergie et les objectifs de transition verte nécessitent une optimisation des performances bâtiments, équipements.

Un secteur peu énergivore à l'échelle nationale, pourtant bien exposé localement

L'agriculture représente seulement 3 % de la consommation finale en France. Cette dépense énergétique s'établit autour de 49 à 52 TWh, selon l'INSEE (2024), le SDES et le ministère de la Transition écologique. Les produits pétroliers dominent avec 70 % du mix, suivis d'assez près par l'électricité.

Fortement dépendantes des fluctuations des prix des carburants, les exploitations dépensent généralement plusieurs milliers d'euros par an et par site. Ces charges pèsent sur la rentabilité, surtout dans les grandes cultures et les productions sous serre. Les principaux postes restent les hydrocarbures pour les machines, le chauffage dans les bâtiments d'élevage et les serres, l'irrigation et le séchage des grains. Chaque filière affiche des profils spécifiques, les besoins les plus élevés se situant dans les élevages intensifs et les productions sous abri.

Des leviers concrets d'amélioration

Pour optimiser la performance énergétique de vos sites agricoles, vous disposez aujourd'hui de solutions techniques accessibles. De nombreuses exploitations commencent par un diagnostic détaillé. Cette évaluation met en lumière les principaux postes de dépense et définit des priorités d'action. Les gains peuvent atteindre 10 à 30 % selon le constat établi en amont.

L'isolation : cause principale des déperditions thermiques

Mal isolés, les parois de serre, les bâtiments d'élevage et les hangars engendrent des déperditions importantes. Avec la pose d'écrans thermiques simples ou doubles, et/ou de doubles parois gonflables, les besoins en chauffage sont nettement réduits. Les températures intérieures restent stables, ce qui augmente le confort des animaux et garantit une meilleure croissance des plantes.

La maîtrise de la température : un facteur clé pour l'élevage et les cultures

Les équipements de chauffage et de ventilation évoluent également. La consommation est régulée grâce aux déshumidificateurs thermodynamiques pour serre et aux systèmes de stockage d'eau chaude. Vous conservez alors un climat favorable aux cultures. Ces améliorations permettent par ailleurs de stabiliser plus facilement les variations de température entre le jour et la nuit. Le process contribue à limiter le stress des plantes ou des animaux et à optimiser leur bien-être dans votre environnement.

L'évolution du monitoring des consommations

Certains outils numériques vous permettent de suivre en temps réel votre consommation d'eau et d'énergie. Leur rôle est de détecter toute anomalie rapidement et d'ajuster les usages au plus près de vos besoins.

Ces systèmes centralisent les données et les rendent accessibles via une interface simple sur ordinateur ou smartphone. Le suivi permanent facilite la détection immédiate de fuites d'eau, de surconsommations, de défaillances au niveau de la ventilation ou du chauffage, etc. Vous pouvez alors intervenir rapidement et éviter les gaspillages inutiles. Au-delà de la simple alerte, ces outils vous assurent un pilotage précis. Ils ajustent automatiquement certains paramètres et fournissent des recommandations personnalisées en fonction des conditions météo, de l'occupation des bâtiments ou encore du stade de développement des cultures.

Des aides ciblées pour l'agriculture

Captant l'essence même des dépenses énergétiques, le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) facilite le financement des travaux et rend abordables des opérations parfois coûteuses. Le retour sur investissement est ainsi accéléré, souvent ramené à moins de cinq ans. Créé en 2006, ce mécanisme oblige les fournisseurs d'énergie à financer des solutions économiques chez les consommateurs. Parmi les investissements éligibles :

l'isolation des serres ;

la pose d'écrans thermiques ;

l'installation de déshumidificateurs ;

la mise en place de récupérateurs de chaleur, etc.

Le rôle prépondérant des énergies renouvelables

La production d'énergie sur site et la maîtrise des dépenses augmentent le potentiel de chaque exploitation :

Le photovoltaïque sur toiture ou en agrivoltaïsme favorise l'autoconsommation et la revente de surplus.

Le biogaz issu de la méthanisation valorise les effluents d'élevage et les résidus de culture.

Les solutions innovantes visant l'efficacité énergétique réduisent directement les besoins, avant même la production d'énergie.

Ces approches diminuent la dépendance aux énergies fossiles et renforcent la performance globale en maîtrisant les coûts opérationnels. Réduire les consommations avant de produire s'avère plus efficace et plus rentable à court et moyen terme.

Des défis structurels persistent

Malgré les avancées technologiques, plusieurs obstacles freinent la généralisation des pratiques performantes. Le coût des investissements limite souvent les petites exploitations, puisque le retour sur investissement s'étale sur plusieurs années.

De plus, la formation des exploitants et l'apport de conseils techniques adaptés restent inégaux selon les territoires. Les aléas climatiques compliquent également les prévisions de consommation.

Si le vieillissement du parc de machines et de bâtiments agricoles influe sur l'efficacité moyenne, le renouvellement progressif offre une opportunité pour intégrer des procédés plus performants.

Vers une performance énergétique globale

L'efficacité énergétique ne se résume pas à une simple réduction de la consommation. Ce concept en accord avec la transition écologique intègre la résilience face aux variations de prix, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une meilleure maîtrise des ressources. L'agriculture française s'inscrit pleinement dans ces objectifs nationaux de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Les exploitations qui anticipent ces évolutions renforcent leur compétitivité et leur capacité de production sur le long terme. Elles valorisent aussi leur image auprès des consommateurs et des filières de distribution de plus en plus attentives à ces notions de durabilité.

Cette dynamique s'impose comme un levier stratégique pour construire une agriculture plus durable, plus autonome et mieux adaptée aux enjeux de demain (réchauffement climatique, concurrence internationale, souveraineté alimentaire, volatilité des prix de l'énergie, gestion durable de l'eau, etc.)

La performance des sites agricoles représente un enjeu stratégique à plusieurs niveaux. Sont englobés les impératifs économiques, environnementaux et sociétaux. Les solutions techniques existent et se déploient progressivement sur le territoire national.

Chaque exploitation avance à son rythme, selon ses contraintes, sa taille et ses priorités. L'important reste d'engager une démarche structurée, fondée sur un diagnostic concis et des choix adaptés aux objectifs visés. En investissant dans cette voie, vous préparez sereinement l'avenir de votre activité et participez activement à la transition énergétique de notre pays.

Sources :

- https://www.insee.fr/fr/statistiques/7728851?sommaire=7728903

- https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france

- https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-et-agriculture-en-france

- https://www.hellio.com/secteurs/agriculture

Annonceur : Hellio.com

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