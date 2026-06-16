Globe Energy : avis des anciens clients sur les services du spécialiste de la rénovation énergétique

Spécialiste de la rénovation énergétique, Globe Energy affiche une note de 4,9/5 sur la plateforme Avis Vérifiés, sur la base de près de 300 avis certifiés, fin mai 2026. Une note qui témoigne du sérieux et du professionnalisme de cette entreprise française spécialisée dans la rénovation énergétique des bâtiments.

Dans un secteur où la confiance est primordiale — les chantiers engagent des sommes importantes et s'invitent directement dans le quotidien des particuliers —, les avis clients constituent un baromètre fiable du sérieux d'un prestataire.

L’entreprise française Globe Energy, spécialisée dans la rénovation énergétique, cumule aujourd'hui 285 témoignages certifiés, pour une note moyenne de 4,9 sur 5. Parmi ces avis, 88 % attribuent la note maximale à l'entreprise.

Ces témoignages client ont été publiés après l’intervention des équipes de Globe Energy pour des installations photovoltaïques, la pose de pompes à chaleur ou des travaux d'isolation thermique par l’extérieur (ITE).

Nous avons recensé et résumé les 10 derniers avis clients de Globe Energy postés sur le site de référence Avis Vérifiés.

Avis Vérifiés : les 10 derniers avis clients publiés sur Globe Énergy

Avis client 1 : Rivière B. — Note : 5/5 Le client recommande sans réserve l'entreprise, après une expérience jugée satisfaisante dans l'ensemble.

Avis client 2 : Meyer M. — Note : 5/5 Monsieur Meyer se dit très content du rendu final. Un avis bref, mais sans ambiguïté sur la satisfaction globale à l'issue des travaux.

Avis client 3 : Bencheikh I. — Note : 5/5 Ce client retient particulièrement la qualité du suivi administratif et commercial de son dossier, un aspect souvent source de friction dans les projets de rénovation.

Avis client 4 : Durand A. — Note : 5/5 Madame Durand souligne la ponctualité et le professionnalisme de l'équipe intervenue chez elle. Deux qualités récurrentes dans les avis déposés sur la plateforme.

Avis client 5 : Leclercq A. — Note : 5/5 Elle salue à la fois la qualité du contact humain et la propreté du travail réalisé, deux critères qui reviennent régulièrement dans les témoignages des clients de Globe Energy.

Avis client 6 : Payet N. — Note : 5/5 Monsieur Payet évoque un chantier bien tenu et un résultat à la hauteur de ses attentes. La tenue du chantier est manifestement un point de vigilance pour les équipes de l'entreprise.

Avis client 7 : Lecomte A. — Note : 5/5 Madame Lecomte retient la bonne organisation générale et le déroulement sans accroc de son chantier, du début à la fin de l'intervention.

Avis client 8 : Martin K. — Note : 5/5 Monsieur Martin résume en quelques mots une expérience globalement positive : une équipe professionnelle, et un chantier qui s'est déroulé sans problème.

Avis client 9 : Renaud J. — Note : 5/5 Madame Renaud indique n'avoir rien à signaler — témoignant ainsi d'une satisfaction sans réserve.

Avis client 10 : Aurélie H. — Note : 5/5 Elle retient avant tout la rapidité d'intervention des équipes, et se dit satisfaite de l'ensemble de la prestation.

Ce que ces avis client disent du sérieux de Globe Energy

L’accumulation des avis et leur régularité dans le temps semblent ainsi témoigner du professionnalisme de l’entreprise française.

Les thématiques qui reviennent le plus fréquemment dans ces retours dessinent un portrait positif de l’entreprise que ce soit au sujet de la ponctualité des équipes, de la propreté des chantiers, du suivi rigoureux des dossiers et de la qualité de la relation client à chaque étape du projet.

Une expertise construite autour de la rénovation d'ampleur

Fondée il y a une dizaine d'années, Globe Energy s'est progressivement imposée comme un acteur généraliste de la rénovation énergétique en France. L'entreprise intervient auprès des particuliers comme des professionnels, sur l'ensemble du territoire national.

Son offre couvre plusieurs domaines complémentaires. L'installation de panneaux solaires photovoltaïques permet aux ménages de produire leur propre électricité. Les pompes à chaleur — air-air ou air-eau — offrent des solutions de chauffage et de rafraîchissement moins énergivores que les systèmes traditionnels. Le chauffe-eau thermodynamique récupère quant à lui les calories de l'air ambiant pour produire de l'eau chaude sanitaire à moindre coût. Enfin, l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) réduit les déperditions de chaleur et améliore durablement le bilan énergétique d'un bâtiment.

L'entreprise se positionne également sur le créneau du service clé en main : prise en charge des démarches administratives, coordination des travaux, et suivi après installation. Un positionnement qui correspond aux attentes des clients souvent peu familiers avec les projets de rénovation d'ampleur, et qui cherchent avant tout un interlocuteur fiable.

Retrouvez toutes les informations et les coordonnées de l’entreprise sur le site internet de Globe Energy.

Annonceur : Globe Energy

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.