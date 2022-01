Astrologie chinoise : à quoi faut-il s'attendre pour l'année du Tigre d'Eau ?

Le 1er février, c’est le Nouvel an chinois. Ce jour marque le début d'une nouvelle année lunaire qui s'achèvera le 22 janvier 2023. Alors que 2021 était sous le signe du Buffle de Métal, 2022 sera sous l’influence du Tigre d’Eau. Voici ce à quoi il faut s’attendre avec une telle combinaison.

Dans l’astrologie chinoise, le Tigre est «un animal de noblesse lié à la notion de prise de risque, d’agressivité, et au mouvement», explique Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie Chinoise. Ainsi, le Tigre «n’aime pas être enfermé».

Formé en Asie, le spécialiste souligne que cette bête contient du bois, qui symbolise «l’extension et la reprise», et du feu, associé «à l’industrie du spectacle, à la spiritualité, et à la justice divine». Concernant l’élément Eau, il représente aussi «le mouvement, ainsi que les émotions, notamment la peur».

Deux visions du monde en opposition

D’un point de vue sanitaire, «il y aura encore une menace provenant des variants du Covid-19». Malgré tout, certains gouvernements vont faire le choix «d’arrêter les frais et de revenir à la vie d’avant, alors que d'autres, au contraire, vont maintenir les restrictions et être dans le contrôle».

«Deux visions du monde vont donc s’opposées, contrairement à l’année passée où c’était assez uniforme», poursuit Laurent Langlais, soulignant par ailleurs que 2022 sera marquée par un vent de révolte, lié aux privations de liberté.

de nombreux mouvements sociaux

«De nombreuses manifestations sont encore à prévoir, mais aussi des mouvements indépendantistes». En outre, l’année du Tigre d’Eau signe «le retour de la fête, des festivals», et sera de bon augure pour le monde du spectacle et du cinéma, mais aussi pour le tourisme.

Toutefois, le maître Feng Shui (ce qui signifie littéralement «vent» et «eau») précise que l’industrie aérienne sera mise à mal, car «les avions sont associés au Feu, or l’Eau éteint le Feu». Plus précisément, il prédit «des ennuis techniques dans ce secteur, voire un crash».

D’après ses analyses, il y aura malheureusement «des cyber-attaques sur le système bancaire ou énergétique, surtout durant les mois de juin, juillet et décembre».

un gros scandale

Dans le domaine spatial, «de grandes découvertes - comètes, bactéries dans l’espace… - vont changer notre vision du monde», ajoute l’astrologue. Cette nouvelle année, liée aux notions de frontières et de mouvements, sera aussi synonyme de «crises migratoires».

Côté environnement, «des volcans vont se réveiller, et certains pays feront face à «des tempêtes et des ouragans». Enfin, «un gros scandale autour d'un traitement pour le coeur ou la circulation sanguine touchera à la fois le monde politique et l’industrie pharmaceutique», affirme l'expert.