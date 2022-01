Evier : ces 7 choses à ne surtout pas jeter dedans pour ne pas le boucher

Il n’y a rien de plus agaçant que d’avoir un évier bouché. Cela va paralyser complètement la cuisine et nécessiter des heures de bricolage voire l’intervention d’un professionnel. Pour prévenir ces complications, il faut veiller à ne pas y jeter n’importe quoi. Voici la liste des choses à bannir.

La graisse

Qu’il s’agisse de beurre fondu, d’huile, de mayonnaise ou encore de jus de viandes, il faut éviter de jeter de la graisse dans son évier. Un fois refroidie, elle va se coller et s’agglomérer dans les canalisations et, à la longue, former des bouchons.

Les restes de nourriture

On peut parfois avoir le réflexe de rincer sa vaisselle avant de la mettre en machine. C’est une mauvaise idée : les restes alimentaires qui se faufilent dans les tuyaux peuvent obstruer les canalisations et surtout entraîner de mauvaises odeurs. La règle est simple : un évier n’est pas une poubelle.

Le marc de café

Sur ce sujet, il y a deux écoles. Certains défendent bec et ongles l’efficacité du marc pour déboucher une canalisation. Quelques cuillères et de l’eau bouillante auraient un effet dégraissant. Pour d’autres, c’est une excellente façon de boucher son évier en y accumulant trop de matière. Dans le doute, on préférera s’abstenir et déposer son marc sur une jardinière. C’est un excellent fertilisant pour les plantes.

Les épluchures de légumes

Il peut être tentant d’éplucher ses pommes de terre au-dessus de l’évier pour garder son plan de travail propre. Mais attention aux restes d’épluchures qui pourraient échapper à la vigilance. Emportées par les eaux, elles vont ne nicher dans les canalisations et diminuer le débit.

Les grains de riz et les pâtes

Quand on égoutte le riz, il n’est pas rare que plusieurs grains passent au travers et se retrouvent au fond de l’évier. Plutôt que de s’en débarrasser en faisant couler l’eau, on veillera à les jeter à la poubelle en les recueillant à l’aide du filtre. L’eau va les faire doubler de volume et boucher les canalisations. Cette règle s’applique aux pâtes, y compris aux coquillettes.

La farine

Au contact de l’eau, la farine va former une pâte blanche élastique qu’on ne veut absolument pas voir partir dans les tuyaux sous peine de complications.

Les médicaments

Des médicaments périmés, comme un vieux sirop, ne doivent pas être jetés dans l’évier. Ils doivent être rapportés en pharmacie (sans emballage carton) pour être détruits. En effet, ils peuvent polluer l'environnement.