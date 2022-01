Ménopause : comment la musique peut-elle soulager la dépression ?

De nombreux effets secondaires peuvent survenir lors de la ménopause. La musicothérapie soulagerait certains de ces troubles, et tout particulièrement la dépression. Explications.

Les effets secondaires de la ménopause sont nombreux : troubles du sommeil, douleurs dans les articulations, bouffées de chaleur, dépression… Si toutes les femmes ne sont pas concernées de la même manière, et à différentes intensités, il est rare de ne pas être touchée. En cas de troubles trop lourds à supporter, des traitements hormonaux existent d’ores et déjà. Mais comme le rapportent nos confrères de Pourquoi Docteur, des scientifiques travaillent également sur des méthodes non-médicamenteuses. D’après une étude publiée dans la revue Menopause, de la North American Menopause Society, la musique pourrait être une solution.

Une variation hormonale

Parmi les 50 femmes ménopausées recrutées, la moitié du groupe a écouté de la musique pendant 30 minutes régulièrement, tandis que le reste des participantes formait le groupe de contrôle. Les résultats montrent de manière claire que la musique peut réduire considérablement les niveaux de dépression et aider à réduire les symptômes de la ménopause chez les femmes.

Concrètement parlant, la musique stimule la sécrétion de certains neurotransmetteurs, tels que la dopamine, la sérotonine, les endorphines ou encore l'hormone ocytocine, tout en diminuant le niveau des hormones de stress comme le cortisol. Or, ces substances jouent un rôle primordial dans la tension artérielle et dans les rythmes cardiaque et respiratoire.

« Cette petite étude met en évidence l'effet bénéfique potentiel d'une intervention facile à mettre en œuvre, peu coûteuse, peu technologique et à faible risque, telle que la musicothérapie pour les symptômes de la ménopause, en particulier les symptômes de l’humeur », a résumé le Docteur Stephanie Faubion, directrice médicale du NAMS.

Des études antérieures avaient d’ores et déjà démontré que la musicothérapie aidait à réduire les symptômes dépressifs chez les patients atteints de troubles mentaux psychotiques et non-psychotiques graves.