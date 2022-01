Mode : les plus belles paires de sneakers pour 2022

L'année commence à peine, mais les fabricants de baskets ne chôment pas, avec de nouveaux modèles, de nouveaux coloris et des éditions spéciales de toute beauté.

Air Force 1 Louis Vuitton par Virgil Abloh

Pas de suspense, elles seront quasiment introuvables, mais les Air Force 1 designées par le défunt Virgil Abloh pour LV seront le must have de 2022. Au total, 200 paires sont mises aux enchères jusqu'au 8 février pour une œuvre caritative (prix de départ : 2.000 dollars mais la plupart des tailles atteignent déjà les 20.000 billets verts), sur le site de Sotheby’s. Bon courage à tous.

Air Force 1 X Virgil Abloh, Nike, aux enchères sur sotheby's

PJ Tucker x Converse Pro Leather Hi «Out Tha Mud»

Le joueur de NBA PJ Tucker est un sneakerhead de renom, avec un tropisme affirmé pour les Jordan et les Nike en général. Mais cette année, il s'offre une très belle collab avec Converse, qui a abouti à ce modèle Pro Leather Hi, un grand classique des années 1970, sous titré "Out tha mud" (Hors de la boue, en français). Le modèle au look vintage rend hommage aux origines modestes de Tucker, qui a dû se battre depuis son enfance en Caroline du Nord pour gagner sa place sur les parquets.

PJ Tucker Pro Leather Hi «Out Tha Mud», Converse, 85 €

Nike Air Max Pre Day

Une belle revisite, pour cette Air Max modèle 2021. Le mélange entre les coloris automnaux et des touches acidulées est particulièrement réussi et la marque a su multiplier les détails pour en faire une paire qui devrait remporter un franc succès auprès des amatrices.

Air Max Pre Day, Nike, 139,99 €

Superdry Vegan trainers

Originales et responsables. Ces baskets Superdry font un sans-faute, avec des matériaux bien choisis et un large choix de coloris. En outre, tous les modèles ont tous été approuvés par la Vegan Society et ont passé jusqu'à 172 tests garantissant l'absence de dérivé, de produit ou même de sous-produit animal. Et en plus, elles sont belles.

Vegan Trainers, Superdry, 109,99 €

Jordan 5 Low Girls that hoop

Encore un remix réussi chez Jordan. Ce modèle Jordan 5 en version Low flatte la rétine en mixant le pastel de l'orange arctique et le dynamisme du Rouge sirène de la semelle. Comme d'habitude, la paire sera aussi à l'aise sur les terrains que dans les rues de la capitale.

Jordan 5 Low Girls that hoop, 209,99 €

Asics Gel Venture 6

Asics a toujours le vent en poupe, comme le prouve cette Gel Venture 6, qui sortira dans cinq coloris différents d'ici à quelques jours. Destinée aux amateurs de nature comme aux explorateurs urbains, elle sait se montrer à l'aise sur tous les terrains. Pour un style discret, à la limite des dad shoes, mais efficace.

Gel Venture 6, Asics, 139,99 €, Bientôt disponible.

Adidas triple platforum low

Les semelles oversized n'ont pas dit leur dernier mot. Ce modèle Triple Platforum tige basse, basé sur la célèbre Forum d'Adidas, a été conçue en collaboration avec le créateur sud-africain Rich Mnisi, grand habitué des choix audacieux.

Pour cette paire étonnante, des formes géométriques ont été mixés avec des détails en imprimé animal et le résultat ne passe pas inaperçu.

Triple Platforum Low, 150 €, Disponible en février