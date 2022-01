Voici le signe astrologique qui serait le plus pessimiste

Il y a ceux qui voient le verre à moitié plein… et ceux qui passent leur temps à envisager le pire. Sur le plan de l’optimisme, nous ne sommes malheureusement pas tous logés à la même enseigne. Et un certain signe du zodiaque tend à se montrer plus négatif que les autres.

Si vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars, vous savez relativiser. Les Poissons sont en effet optimistes, plein d’entrain et savent répandre la joie autour d’eux, pour le plus grand bonheur de leurs proches.

Manque de chance, tous les signes ne sont pas aussi spontanés et positifs. Un signe de Terre en particulier, malgré sa force de caractère et sa détermination, aura plus souvent tendance à broyer du noir.

Les Taureau, grands pessimistes

C’est le Taureau qui serait le signe le plus pessimiste. Les personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai sont pourtant réputées réfléchies et mesurées dans leurs propos comme dans leurs actes.

Selon les astrologues, c’est justement ce trop-plein de réflexion et cette tendance à tout intellectualiser qui les feraient douter d’eux-mêmes et envisager la vie avec un certain défaitisme.

Heureusement, ils ont pour compenser cette capacité à apporter une touche de légèreté à leur quotidien. Ils demeurent ainsi faciles à vivre. Mais ils ne laissent généralement aucune place au hasard dans leur vie, par crainte de l’inconnu.

Réfléchir avant d’agir, tel pourrait être le credo des Taureau. Ces derniers s’efforcent de baisser leurs attentes pour ne pas être déçus… et abandonnent parfois la lutte avant même d’apercevoir la ligne d’arrivée.

Ainsi, c’est leurs propres doutes qu’ils doivent balayer pour voir la vie en rose. Les Taureau pourraient par exemple apprendre à se dépasser et ne plus considérer les obstacles comme des défis perdus d’avance.