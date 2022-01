Les 10 essentiels beauté du printemps/été 2022

Les marques de cosmétiques sortent le grand jeu pour la saison printemps-été 2022. Fard à joues, rouge à lèvres, huile pour le corps, stick bronzant…Voici 10 essentiels beauté pour prendre soin de soi et être au top au retour des beaux jours.

Un blush pigmenté Paul & Joe

©Paul & Joe

Pour habiller son teint et être pimpante, rien de tel que le blush Paul & Joe. La maison propose dix camaïeux subtils de fard à joues dont le lumineux «Chat capricieux». Ce set de deux couleurs pigmentées apporte un joyeux éclat au visage et la tenue est excellente. Sans compter que cette teinte pêche s'impose comme la grande tendance cette année.

Fard à joues «Chat capricieux», Paul & Joe, 24€.

UN STICK BRONZANT RARE BEAUTY

©Rare Beauty

Autre produit à avoir dans sa trousse de maquillage : le stick Warm Wishes de Rare Beauty pour arborer un joli teint hâlé. Conçue à partir d’un mélange végétal de lotus, de gardénia et de nénuphar blanc, cette crème bronzante permet de sculpter le visage et donne un effet bonne mine immédiat. En plus, ce produit est facile à travailler et résistant à l’eau.

Stick Bronzant Warm Wishes, Rare Beauty, 26€.

UNE HUILE DÉTOX EQUATORIRA

©Equatorira

Côté soin du corps, on peut miser sur l’huile détox 100% naturelle de chez Equatorira. Non grasse, elle souple, lisse et aide à affiner la silhouette grâce au Pink PepperSlim, un actif minceur extrait des baies du poivrier rose. Elle contient aussi un concentré végétal - thé vert, reine des prés, fenouil, gingembre… - aux vertus drainantes et détoxinantes.

Huile slim détox au thé vert, Equatorira, 46,50€ (125 ml).

Un mascara waterproof Bourjois

©Bourjois

La période estivale signe le retour à la plage et à la piscine. C’est pourquoi il faut être équipé d’un mascara qui ne craint pas l'eau. Mais pas n’importe lequel. S’il y en a bien un qui ne vous laissera pas tomber c’est ce nouveau mascara waterproof Bourjois. Il donne du volume et de la longueur tout en prenant soin des cils grâce à sa formule enrichie en collagène.

Waterproof Volume Glamour Oh Oui !, Bourjois, 12,99€.

Un vinaigre visage et cheveux Waam

©Waam

Pour purifier la peau et les cheveux, la marque Waam a élaboré un vinaigre d’ortie, deux ingrédients pour le moins étonnants, mais efficaces pour soulager les pores dilatés, limiter les excès de sébum ou les cheveux gras. Riche en acides organiques et en antioxydants, ce soin peut s’utiliser pur ou mélangé à un démaquillant, ou à une lotion capillaire.

Vinaigre d’ortie, Waam, 11,90€.

UNE PALETTE POUR LES YEUX TOO FACED

©Too Faced

Pour créer un look printanier et tendance, cette palette de fard à paupières Too Faced est un indispensable. Au total, 14 teintes pigmentées – mattes, métalliques pailletées et perlées – composent cet étui doux et coloré orné de papillons. On peut aussi compter sur cette palette lumineuse pour travailler son teint grâce à des fards aussi utilisables en blush.

Butterfly Babe Ethereal Eye Palette, Too Faced, 43€.

Un vernis violet intense Kure Bazaar

©Kure Bazaar

Pour être tendance jusqu’au bout des ongles, Kure Bazaar, pionnier des vernis biosourcés, a imaginé Tattoo, un violet intense à base d'ingrédients d'origine naturelle comme la pulpe de bois, le coton, la pomme de terre, ou encore le maïs et le blé. Quand les températures vont remonter, cette couleur vibrante fera tout son effet.

Vernis Tattoo, Kure Bazaar, 16€.

un rouge à lèvre rose MAC cosmetics

©MAC

Ce rouge à lèvres à la texture mate et crémeuse de chez MAC Cosmetics a tout pour plaire. Outre sa couleur intense et pigmentée qui rime avec les roses du printemps, il sublime la bouche en un seul passage et nous reste fidèle toute la journée. En sachant que la nouvelle collection Re-Thing Pink comprend 17 teintes rosées. Impossible donc, de ne pas trouver son bonheur.

Rouge à lèvres «keep dreaming», collection Re-Think Pink, MAC Cosmetics, 20,50€.

Un soin visage Fenty

©Fenty

Marque de cosmétiques lancée par Rihanna, Fenty propose de son côté Pre-Show Glow, un nouveau soin visage qui lisse la surface de l’épiderme, unifie le grain de peau et illumine le teint. Composée d’un puissant mélange d’enzymes et d’extraits, cette lotion, idéale avant de passer à l’étape maquillage, est vendue avec une éponge écologique réutilisable.

Pre-Show Glow, soin retexturisant instantané, Fenty, 36 euros.

Un anti-cerne couvrance et soin Rimmel

©Rimmel

La marque Rimmel lance sa première gamme de maquillage responsable. Baptisée Kind & Free, elle comprend notamment un anti-cerne hydatant liquide (quatre teintes disponibles), qui offre un fini frais et lumieux. Enrichi en vitamine E, pro-vitamine B5 et aloe vera, c'est un véritable allié pour atténuer les imperfections et autres marques de fatigue.

Anti-cernes King & Free, Rimmel, 11,99€.