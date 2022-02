Fitness : les conseils d'Henry Cavill, la star de The Witcher

Entre deux films d’action, le britannique Henry Cavill s’entraîne pour se sculpter un corps d’athlète. Depuis son apparition remarquée dans Man of Steel il y a dix ans, l’acteur de 38 ans arbore toujours des muscles d’acier. Une forme olympique qu’il doit à sa discipline de fer.

Dans une récente interview au site spécialisé bodybuilding.com, l’interprête de The Witcher a dévoilé ses secrets pour obtenir rapidement des résultats en salle de gym. Grâce au précieux coaching de Dave Rienzi – bien connu à Hollywood notamment pour être l’entraîneur de The Rock – Henry Cavill a acquis de solides techniques et un mental d'acier.

«Je suis bien meilleur dans ce que je travaille aujourd’hui. Superman remonte à dix ans maintenant. J’ai acquis beaucoup d’expérience et notamment dans la musculation», dévoile-t-il lors de l'entretien vidéo.

D’après lui, l’entraînement est avant tout une question de mental. «Cela ne doit pas être facile. C’est même supposé être dur à suivre. Donc il faut se préparer mentalement à transpirer intensément pendant une heure ou deux», explique-t-il.

Autre conseil pour une remise en forme réussie : «Informez-vous correctement et demandez conseil à quelqu'un de compétent. Mais surtout, faites de l'exercice à votre façon, en fonction de ce que vous aimez faire, et c'est comme ça que vous en tirerez le meilleur parti».

Enfin, l’acteur insiste sur l’importance des repas protéinés quatre fois par jour.