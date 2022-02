Régime : voici la meilleure façon de perdre du poids selon une étude

Pour maigrir, on sait qu’il est essentiel de pratiquer une activité physique régulière et de faire attention à ce que l’on met dans son assiette. Mais côté alimentation, un facteur bien précis est à prendre en compte pour optimiser sa perte de poids.

Une étude publiée dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition révèle que manger moins et bouger plus ne suffit pas pour maigrir. D’après les auteurs, ce n’est pas le «modèle de l’équilibre énergétique» (consommer moins de calories que ce que l'on dépense), sur lequel il faut s’appuyer, mais sur le «modèle glucido-insulinique».

Plus précisément, les chercheurs américains expliquent que ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité et la composition des aliments. Car le facteur clé pour perdre des kilos, c’est la régulation de la glycémie, c’est-à-dire la concentration du glucose dans le sang. Et pour limiter ce taux et ainsi éviter le stockage des graisses, il faut bannir les aliments à base de sucres raffinés (bonbons, sucre blanc, sodas...) et de farines blanches, comme le pain.

Il faut savoir que lorsqu’on ingère du sucre, cela entraîne une hausse brutale de la glycémie et, donc un pic d’insuline. Cette hormone est chargée de faire baisser la glycémie en stockant le sucre sous forme de glycogène dans le muscle et le foie. Mais lorsque les capacités de stockage de glycogène arrivent à saturation, l’excès de sucre est transformé en acide gras et stocké sous forme de graisse.

Pour favoriser la perte de poids, il faut privilégier les aliments frais, riches en fibres, en protéines, et en bonnes graisses, comme les pâtes complètes, les légumes, les légumineuses, et la viande, qui, de surcroît, induisent une sensation de satiété plus durable, rappellent les spécialistes.