Jubilé d'Elizabeth II : Swatch sort un modèle hommage

A 95 ans, Elizabeth II s’apprête à célébrer ses 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni et du Commonwealth. Un événement que la marque de montre suisse a souhaité fêter en lançant un modèle anniversaire.

Jamais à court d’idées, Swatch a imaginé une montre qui rend hommage au style inimitable de la reine, bien connue pour ses toilettes colorées. Première souveraine à régner sept décennies, Elizabeth II a marqué son temps par sa longévité mais aussi par sa garde-robe chatoyante.

Tailleurs rose bonbon, jaune poussin, vert flamboyant, bleu ciel et chapeaux assortis, la couleur fait partie de la signature d’Elizabeth II. Un goût pour les coloris audacieux que la reine marie bien souvent à un petit sac noir. Une allure qui a inspiré la marque suisse. Sur son modèle hommage à Elizabeth II baptisé « How Majestic » (Au combien majestueuse), elle reprend en effet les codes vestimentaires de la souveraine.

A chaque jour sa couleur

Sur un cadran intégralement blanc, la reine apparaît ainsi chapeautée et gantée dans l’un de ses manteaux emblématiques dont la couleur change tous les jours, alternant aussi bien l’orange que le rose, le violet ou encore le bleu. Pour aller encore plus loin, la marque a choisi de représenter la mère de Charles au côté de l’un de ses fidèles compagnons : un corgi. Chien adoré d’Elizabeth II depuis ses 18 ans et son tout premier corgi baptisé Suzane, la reine en a adopté au fil de sa vie plusieurs dizaines.

© Swatch / Queen's Jubilee collection

Mêlant hommage et humour, ce modèle sera disponible à partir de demain, jeudi 3 février, quelques jours avant la date officielle des 70 ans de règne d'Elizabeth II, montée sur le trône le 6 février 1952.

Les festivités prévues par le Palais autour du jubilé de platine se tiendront quant à elles en juin, avec notamment, parmi les initiatives les plus originales, un concours de pudding.