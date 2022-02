Horoscope : voici le signe qui passera la pire Saint-Valentin

La Saint-Valentin est souvent l’occasion de passer un bon moment en amoureux. Mais cette année, elle risque de ne pas se dérouler sous les meilleurs auspices pour les natifs du Sagittaire.

Comme l’explique le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis, la passion sera certes au rendez-vous, mais puisqu’elle ne dure qu’un temps, les personnes nées entre le 23 novembre et le 21 décembre doivent s’attendre «à des débordements», particulièrement «si elles sont trop exigeantes avec leur partenaire».

Quant aux natifs célibataires, ils ne seront pas disposés à trouver leur moitié en ce mois de l’amour. Selon le spécialiste, «ils seront plus enclins à faire la fête et à s’amuser entre amis». Plus généralement, le Sagittaire «aura tendance à agir en amour comme au travail, ce qui lui jouera de mauvais tours».

En effet, «son niveau d’exigence sera élevé» ce qui pourrait ne pas convenir à son partenaire. Claude Alexis conseille aux personnes appartenant à ce signe de Feu «de faire attention à une relation difficile à gérer qui serait gardée secrète pour ne pas faire de vagues». Il sera préférable de suivre le célèbre diction et de «vivre cachés pour être heureux, vraiment cachés».