Rêver d'eau : Voici la signification

Inondations, mer, raz-de-marée, infiltrations…Des quatre éléments, l’eau est le plus présent dans nos songes. Mais comment interpréter un tel rêve ?

Source de vie, ce liquide est «l’endroit dont nous sommes tous issus. C’est un symbole lié à nos origines, très maternel», explique le spécialiste du langage des rêves Tristan Moir, précisant que l’eau de mer représente «la mère originelle, la mère nourricière», tandis que le fleuve est lié à l’enfance, la rivière à l’adolescence, et le fleuve à l’âge adulte.

l'inconscient et les émotions

D’un point de vue général, l’eau est aussi fortement liée à nos émotions, poursuit l’expert, également psychanalyste et psychothérapeute. «Les mouvements de l’eau sont en rapport avec les vagues émotionnelles ou avec le calme intérieur», note-il. Si l’eau est «bleue et lumineuse, cela signifie que nous avons atteint une plénitude».

Très rarement, nous buvons cette eau. Dans ce cas, «c'est un acte sacré qui nous relie avec une nature essentielle et qui nous purifie». Cet élément est d’autre part relié à l’inconscient. Lorsque le rêveur nage agréablement dans une eau limpide, «c'est qu'il est en phase avec son inconscient, et que ce dernier est bien dégagé».

En revanche, si l'eau est trouble et grise, «l’individu se rend compte que son inconscient est encombré de choses refoulées».

respirer sous l'eau, se noyer, inondations...

Parfois on respire sous l’eau. Ce type de rêve montre que le sujet «n’a pas peur de l’inconscient, qu’il peut le pénétrer profondément, qu’il est dans un état d’apaisement». Quand on se noie en rêve, c’est que l’on est en train de perdre pieds, que «l’on se noie dans des problèmes et que l’on se sent submergé par les évènements».

On peut aussi assister à un raz-de-marée. Ces images oniriques symbolisent «un ras le bol, une montée d’émotions très forte, qui va exploser». De leur côté, les inondations «correspondent à une dépression», tandis que les infiltrations d’eau peuvent signifier qu’«un voisin nous importune, que l’on est sensible à des parasites extérieurs».

Tristan Moir, qui propose une formation au langage des rêves du 28 février au 4 mars, à Paris, rappelle toutefois que même si le rêve peut être déroutant, il est toujours bénéfique. «C’est un message qui nous invite à prendre conscience de certains blocages. Cela permet de travailler dessus, de chercher les causes de nos angoisses, et donc, de mieux avancer dans la vie.»