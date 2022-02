Voici le signe astrologique qui serait le plus sensible

Parmi les douze signes du Zodiaque, l’un est particulièrement reconnu pour sa grande sensibilité. Empathique et sentimental, il a tendance à ressentir profondément les émotions.

Comme l’affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, la palme du signe astrologique le plus sensible revient aux Poissons. Et pour cause, il est associé à l’Eau, l’élément de la sensibilité et de la réceptivité. De plus, il est dirigé par Jupiter, qui va amplifier ce trait de caractère, et Neptune, planète liée «à la télépathie, à l’intuition, et à la perception extra-sensorielle».

Signe de la spiritualité, les Poissons savent mieux que quiconque se mettre à la place des autres. Ils sont «intuitifs et empathiques». Les personnes nées sous ce signe rêveur et romantique «ressentent et partagent les états d’âme de leur entourage», que ce soit de la joie, de la tristesse, ou encore de la peur.

suivi par le cancer

Et «quand on leur fait du mal, ils sont profondément blessés», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Autre grand sensible : le Cancer, également un signe d’Eau. Gouvernés par la Lune, un astre symbolisant les émotions, l’inconscient et les humeurs, ces natifs «sont à fleur de peau».

Le Cancer va «percevoir beaucoup de choses, même quand elles ne sont pas dites. Il a aussi un côté très intuitif». Mais à la différence des Poissons, il est surtout «sensible aux remarques et aux critiques qu’on peut lui faire». Il prend tout à cœur et n’oublie rien. C’est le signe le plus susceptible du Zodiaque, souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Elle précise que ce sont des généralités. Pour faire une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l’ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.