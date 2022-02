Snowboard : aux origines du phénomène, avec le documentaire «Dear Rider»

Alors que le snowboard est un des sports les plus spectaculaires des JO de Pékin, un magnifique documentaire revient sur la genèse de la discipline.

Intitulé «Cher rider», ce film de 90 minutes, disponible en VOD, nous invite à suivre les traces d'un pionnier, Jake Burton Carpenter, fondateur de la marque Burton. C'est avec ces deux petits mots que le chef d'entreprise introduisait systématiquement sa vision du snowboard dans ses premières brochures, une célébration de la liberté et d'une glisse sans entrave. Décédé d'un cancer en 2019, à 65 ans, il a eu le nez creux quand personne n'y croyait, au milieu des années 1970. Et pourtant, cet enfant de New York n'était même pas un montagnard, au départ.

«Parrain du snow», «Figure paternelle badass» comme le décrivent désormais les athlètes qui pourraient être ses petits-enfants, il n'a reculé devant aucune difficulté, alors qu'il étaient nombreux à lui prédire un échec. Certains professionnels refusaient même de vendre ses «merdes» dans leurs magasins. Lui, de son côté, ne cachait pas son envie de faire tomber les barrières.

DES INNOVATIONS TECHNIQUES ET DU FLAIR

A l'époque, le jeune homme de 23 ans s'est inspiré du Snurfer, une planche de bois doté d'une corde, sans fixations, qui avait déjà remporté un franc succès, avec des centaines de milliers d'exemplaires écoulés.

Mais Jake avait le sentiment que l'on pouvait améliorer le concept, les matériaux, aller plus loin, pour en faire un sport à part entière. Et pourtant, au début des années 1980, les stations de ski ne voulaient pas de ces «riders» un peu fous, qui ne savaient pas encore comment s'arrêter et dévalaient les pentes à 100km/h avec de simples baskets sanglées sur leur drôle de planche.

A ce moment-là, Jake Burton aurait-il pu prédire l'incroyable engouement pour ce nouveau sport, l'arrivée de la discipline aux JO, à Nagano, en 1998 ou la déferlante Shaun White ? Certainement pas, comme il l'avoue humblement. Mais l'histoire n'en est que plus incroyable.

Face au ski, un peu plan-plan, dans lequel il excellait pourtant, il a réussi à tirer son épingle du jeu et et initier un mouvement contre culturel, devenu pop culturel et d'ampleur mondiale.

Riche en témoignages (notamment de son épouse, de collaborateurs et d'athlètes de renom) et en belles images, «Cher Rider» est une sublime déclaration d'amour à la montagne et à ces étranges personnages qui tracent leur ligne dans une poudreuse immaculée. Un testament touchant alors que Jake Burton a rejoint son paradis blanc.