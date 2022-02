Horoscope : ce signe astrologique qui passera la meilleure Saint-Valentin

Cette année, ce sont les personnes nées sous le signe du Bélier qui ont le plus de chance de passer une bonne Saint-Valentin.

Selon le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis, les natifs en couple depuis longtemps verront la vie en rose.

«Ils nageront dans des eaux délicieuses, bercés par une vague de tendresse et d’amour», et ne «subiront aucune influence néfaste de la part des astres».

Au contraire, ils découvriront «de nouveaux jeux amoureux et chercheront à pimenter leur relation» en faisant preuve d’une grande imagination.

Dans ce contexte, il n’est pas impossible qu’un bébé pointe le bout de son nez prochainement, note l’astrologue, qui exerce depuis 35 ans.

Et que les Béliers célibataires se rassurent, ils pourraient ne plus le rester très longtemps. En effet, «ils seront d’un romantisme propice aux rencontres et aux liens durables.

En revanche, les unions récentes «seront touchées de plein fouet par un flot d’incompréhension qui pourrait conduire à une rupture» et que le natif du Bélier «serait le premier à amorcer».