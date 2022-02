Saint-Valentin 2022 : ces 13 idées de cadeaux beauté pour femme

La fête des amoureux rime avec passion et amour. Mais elle peut aussi une source de stress quand il s’agit de trouver le cadeau idéal. Alors que la Saint-Valentin a lieu ce lundi 14 février, voici une sélection de produits beauté et bien-être qui devraient combler votre moitié, et pour tous les budgets.

Une eau de parfum Bulgari

©Bulgari



A l’occasion de la Saint-Valentin, Bulgari lance «Fiori D’Amore», une fragrance délicate et sensuelle aux roses rouges de Turquie et de Bulgarie. Sublimée par un nouvel accord, le Prélude framboise, cette eau de parfum à l’accent fruité fait vibrer les sens.

Fiore D’Amore, Bulgari, 140 euros (100ml).

UNE PALETTE pour les yeux 1944 PARIS

Les amatrices de maquillage ne pourront que se réjouir en recevant cette irrésistible palette de fards à paupières imaginée par 1944 Paris et à emporter partout avec soi. Ses 4 teintes chaudes habillent et illuminent le regard en un clin d’œil et mettent en valeur toutes les couleurs des yeux.

Palette de fars à paupières «La Mystérieuse», 1944 Paris, 36€.

UN ROUGE À LÈVRES MAC

©MAC

Avec lui, on ne peut que voir la vie en rose. Facile à porter et ultra glamour, ce rouge à lèvres à la texture mate et crémeuse de chez MAC Cosmetics a tout pour plaire. Outre sa couleur intense et ultra pigmentée, il sublime la bouche en un seul passage et nous reste fidèle toute la journée.

Rouge à lèvres «keep dreaming», collection Re-Think Pink, MAC Cosmetics, 20,50€.

un masque facial de luminothérapie Silk’n

©Silk'n

Côté soin de la peau, on peut miser sans hésiter sur le masque facial de luminothérapie de Silk’n. Fabriqué à partir de silicone doux et naturel, il est adapté à tous les types de peaux et aide efficacement à améliorer l’état de l’épiderme en stimulant l’activité cellulaire.

LED Face Mask, Silk’n, 150 euros.

Un épilateur Braun

©Braun

Outre son design épuré et féminin, l’épilateur Silk-épil 9 Flex est doté d’une tête 360° flexible, qui atteint les zones les plus délicates et capture un maximum de poils en un seul passage. En plus, il s’accompagne d’une brosse massante et exfoliante.

Epilaeur Silk-épil 9 Flex, Braun, 200€.

Une trousse de maquillage à cœurs

On n’a jamais assez de trousses pour ranger tous ces produits de toilette et de maquillage. Cette jolie trousse HEMA parsemée de cœurs rouges, au sein de laquelle on pourra glisser d’autres petites attentions, fera tout son effet le jour J.

Trousse de toilette motifs cœurs, HEMA, 8€.

un COFFRET MINIATURES Huda Beauty

©Huda Beauty

La marque Huda Beauty a quant à elle décliné son rouge à lèvres Liquid Matte en quatre versions miniatures. Eco-responsables et sans transfert, ces teintes romantiques, adaptées à toutes les carnations, sont présentées dans un joli coffret pensé pour l'occasion.

Coffret miniatures Saint-Valentin, Huda Beauty, 35€.

Un diffuseur sobre et élégant

©Volant

Pour parfumer son intérieur et créer une paisible atmosphère, rien de tel que ce diffuseur en porcelaine, et fabriqué à la main, signé Volant, marque norvégienne d'huiles essentielles biologiques. Bergamote, lavande, mélange relaxant… Et côté senteurs, il y a le choix.

Diffuseur d'arômes en porcelaine, Volant, 119€.

Un coffret plaisir Blissim

©Blissim

La marque française Blissim, quant à elle, lance un coffret en édition limitée pour stimuler les sens. Huile de massage à la verveine, mini vibromasseur, gel hydratant rééquilibrant… Cette boîte contient sept produits et objets entièrement dédiés au plaisir féminin.

Box Plaisir libéré, Blissim, 35€.

Une bougie de massage Bernard Cassière

©Bernard Cassière

Pour un moment de complicité et de lâcher prise, on peut compter sur cette bougie de massage nourrissante Bernard Cassière. Avec ses agréables notes de coco et de fleur de Tiaré, ce produit, contenant 95% d’ingrédients d’origine naturelle, mettra du baume au cœur, et au corps.

Bougie de massage nourrisante, Trésors de Moorea, Bernard Cassière, 34€.

Des bombes de bains Nocibé

©Nocibé

Si madame est une amatrice de bains moussants, on a trouvé le cadeau parfait : le coffret Nocibé comprenant trois petites bombes de bain en forme de cœur. Avec leur doux parfum aux notes florales, elles offrent une parenthèse pleine de tendresse et invitent à la relaxation.

Coffret 3 petites bombes de bain cœur, Nocibé, 8,95€.

Un rouge à lèvres Charlotte Tilbury

©Charlotte Tilbury

Pour mettre en valeur son sourire et arborer une bouche pulpeuse, Charlotte Tilbury lance la gamme «Limitless Lucky Lips». Conçu à base d’extrait de raison, de cire de Carnauba, ce rouge à lèvre mat longue tenue laisse les lèvres vraiment douces. A noter que 4 teintes, toutes à croquer, sont disponibles : nude pêche, rouge rosé, rose pétale et nude taupe.

Rouge à lèvres «Limitless Lucky Lips», Charlotte Tilbury, 28 €.

un coffret jeu de massages blancrème

©Blancrème

Pour animer la soirée, la marque Blancrème propose aux amoureux un coffret en édition limitée comprenant un gel de massage et un massage fondant au parfum gourmand à base d’ingrédients naturels, deux pions, un dé, ainsi qu’un jeu de l’oie revisité, avec des gages et des questions intimes. Le but ? Arriver le premier au 7è ciel.

Coffret jeu de massages, Blancrème, 24,90 €.