Yoga : 5 nouvelles activités à découvrir à Paris

Plus de 10 millions de Français déclarent avoir déjà fait du yoga une fois dans leur vie. La popularité de cette pratique importée d'Inde ne se dément pas année après année. Toujours en quête de nouveautés, de nouveaux concepts émergent régulièrement. Voici cinq activités à tester pour améliorer son Vrikshâsana.

Humble Warrior – Hip-hop yoga

Humble Warrior dispense des cours de yoga vinaysa, dynamiques, sur de la musique hip-hop et accessibles à tous les niveaux. Ces cours sont disponibles dans plusieurs studios à Paris, mais aussi à Marseille. Depuis peu, on peut réserver un tapis à l’hôtel Maison Mère, dans le 9 e de la capitale. On apprécie particulièrement la formule cours de yoga suivi du petit déjeuner servi par l’hôtel. Après l’effort, le réconfort.

Humble Warrior, 7, rue Mayran, Paris 9e (à partir de 18 euros)

Riise Yoga – Yoga dans l'obscurité

Riise yoga propose des cours de yoga qui mêlent postures traditionnelles et renforcement musculaire. Ce cours de sport tout-en-un se déroulent dans une salle plongée dans l’obscurité et chauffée à 26°, afin de maximiser les bienfaits de la pratique. La séance est rythmée par les indications du professeur et par la musique, pour une séance de yoga presque chorégraphique.

Riise Yoga, 9, rue Charlot, Paris 3e (à partir de 15 euros)

Yuj Yoga – Yoga Infrarouge

Ce studio parisien est le lieu idéal pour s’offrir un moment de bien-être. Plusieurs types de yoga sont au planning, avec une caractéristique commune : ils se déroulent dans une salle équipée de lumières infrarouges. Celles-ci propagent une chaleur douce et réconfortante qui permettent d'évacuer les toxines et gagner en souplesse, peu importe la difficulté et l’intensité du yoga pratiqué. Tous les niveaux sont les bienvenus.

Yuj Yoga, 11, rue Edmond Valentin, Paris 7e (à partir de 30 euros)

Somasana – Yoga aérien

Le yoga aérien bouleverse les codes de la pratique traditionnelle. Ce studio met à disposition des élèves des hamacs suspendus au plafond. Il permet de lâcher prise et d’explorer une multitude de postures, pas toujours faciles à réaliser au sol. Tout aussi physique que le yoga classique, le yoga aérien est aussi très agréable à regarder, parfois similaire aux arts du cirque.

Somasana, 98, rue de Miromesnil, Paris 8e (à partir de 18 euros)

Malls Yoga – Yoga & Bento

Rendez-vous dans le concept store Malls de la rue Saint-Martin à Paris pour un véritable moment de détente. Ici, les cours de yoga proposés sont variés. Le dimanche, les «workshop» permettront d’allier activité physique et dégustation. Les élèves récupèrent un bento veggie ainsi qu’une boisson naturelle à la fin de la session de yoga. Idéal pour prolonger l’expérience bien-être au-delà de son tapis.

Malls Yoga, 324, rue Saint Martin, Paris 3e (à partir de 20 euros)