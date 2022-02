Rétention d'eau : quelles sont les causes possibles ?

Accumulation anormale d'eau au sein d'un tissu de l'organisme, particulièrement au niveau des jambes, la rétention d'eau se manifeste généralement par une sensation de pesanteur et des gonflements.

Pour éviter et soulager cet inconfort, il est essentiel de connaître les facteurs aggravants. Voici les causes les plus courantes.

La chaleur

Quand il fait chaud, les vaisseaux sanguins se dilatent et deviennent poreux. Ce phénomène engendre une infiltration de l’eau dans les tissus, provoquant alors un œdème.

L’excès de sel

Une alimentation trop riche en sel peut provoquer, ou aggraver, les symptômes. Et pour cause, ce condiment retient l’eau et empêche son élimination, tout comme le sucre.

Les hormones

La fluctuation et le déséquilibre des hormones, notamment des œstrogènes, durant la période menstruelle ou à la ménopause peut entraîner le gonflement des membres inférieurs.

La grossesse

Les femmes enceintes sont souvent concernées car durant la grossesse l’utérus exerce une pression au niveau de la veine cave, altérant ainsi la circulation sanguine.

Certains médicaments

Ce trouble est parfois lié à la prise de certains médicaments contre l'hypertension, prescrits en cas de diabète, ou encore les corticostéroïdes, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L'immobilité

Le fait de rester immobile sur une longue période, que ce soit en position allongée, assise ou debout, peut également être à l'origine de rétention d'eau.