Air France-KLM alerte sur une hausse prochaine du prix des billets d'avion

Après le voyagiste TUI et la compagnie aérienne Ryanair, Air France-KLM a annoncé ce lundi 14 février la hausse prochaine du tarif des billets d’avion en raison de l’explosion du prix du pétrole sur les marchés internationaux.

La baisse des mesures restrictives liées au Covid-19 à travers le monde a coïncidé avec l’augmentation de la demande des voyageurs. Faisant face à une nette hausse du coût de la vie, Fahmi Mahjoub, le patron de la branche Air France-KLM au Royaume-Uni, a confirmé ce lundi une répercussion prochaine sur les prix des billets d’avion.

«L'augmentation du coût de la vie est un problème très concret pour de nombreux ménages mais aussi pour l'industrie du transport aérien. Je pense donc que l'on s'attend à ce que les billets d'avion deviennent plus coûteux à mesure que nous avançons et je pense que le conseil que nous avons pour les clients est simplement de planifier plus tôt pour pouvoir éviter ces augmentations de prix», a expliqué le dirigeant britannique sur la BBC.

Un prix du pétrole record

Ce lundi, les tarifs du pétrole ont atteint des sommets pour atteindre le même niveau qu’en 2014 en raison du conflit ukrainien, faisant grimper les prix du marché. Illustration parfaite de cette flambée : le baril du Brent Crude de référence a atteint 84,19 euros pour un prix inférieur à 57 euros il y a un an.

Par nature, cette augmentation nette des prix du pétrole a eu des effets directs sur les factures de chauffage et le prix de l’essence.

Pour éviter de payer des billets d’avion à des prix excessifs, Air France-KLM a recommandé de réserver en avance ses vacances à cause de la forte demande déjà actée pour les vacances de Pâques et d’été.