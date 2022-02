Ski : comment faire des économies sur son matériel ?

Alors que les vacances de février sont déjà bien entamées pour une partie de la France, d’autres préparent leurs valises pour partir à la montagne skier. Des vacances que tout le monde ne peut pas se permettre.

En effet, une semaine dans une station de sports d’hiver peut vite revenir cher. D’après une étude réalisée par les Domaines skiables de France, le coût moyen d’une journée de ski revient à 117 euros.

Certaines dépenses sont incompressibles, comme le forfait ou la location d’appartement. Pour le transport, il faut évidemment être prêt longtemps à l’avance pour bénéficier des prix les plus avantageux.

En revanche il existe un poste où il est possible de faire des économies : l’équipement. Aujourd’hui en station, pour une prestation de qualité, il faut compter environ 130 euros pour une paire de ski avec bâtons, des chaussures et un casque (devenu indispensable).

Pour réduire cette note, on peut s’intéresser au marché de seconde main. Acheter son matériel d’occasion reviendra à faire de sérieuses économies, d’autant qu’une fois acheté on pourra le conserver pour les années suivantes.

S’il est facile de trouver de tels articles sur Leboncoin, le récent site Campsider présente l’avantage d’être spécialisé sur le créneau des équipements de sports outdoor. Les annonces sont par ailleurs vérifiées, selon le site : en moyenne, 30% sont refusées ou modérées avec des demandes d’informations.

Pour les prix, la start up basée à Annecy avance des produits en moyenne 55% moins chers que le neuf, et jusqu’à 80% d’économies réalisées. Les transactions se déroulent sur le site pour plus de sécurité.

En optant pour cette solution, on peut donc réduire de façon non négligeable sa note pour partir aux sports d’hiver. Et pour que cela coute encore moins cher, on prendra soin de sélectionner un vendeur qui habite dans sa région.