Horoscope : voici avec quel signe astrologique les Poissons sont compatibles

Le signe des Poissons est à l’honneur à partir de ce 19 février et jusqu’au 20 mars. L’occasion de faire un point sur ses compatibilités amoureuses.

Rêveur, imaginatif et chanceux, les Poissons ont le plus de chance de s’entendre et de vivre une belle idylle avec les signes d’Eau et de Terre, car l’eau nourrit la Terre, explique l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Dans le détail, il a des atomes particulièrement crochus avec le Taureau. Ce signe de Terre, élément qui symbolise le concret et la stabilité, «va permettre aux Poissons d’avoir les pieds sur terre et d’être plus ancrés dans la réalité».

De plus, le Taureau, qui aime cuisiner des bons petits plats, est connu pour être avide de bisous et de tendresse, ce qui est loin de déplaire aux romantiques Poissons, précise Nathalie Marcot, qui à l’occasion de la Saint-Valentin, propose un coaching en ligne gratuit - du 7 au 21 février - pour fuir la routine.

suivi par les poissons et le scorpion

La compatibilité amoureuse entre deux Poissons est également assez élevée. Dirigés par Neptune et Jupiter, «ils ont la même énergie, se comprennent bien, et peuvent ainsi former un couple solide», affirme l’astrocoach. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve le Scorpion.

Entre cet animal à pinces et les Poissons «la relation peut être très passionnelle». De ce fait, leur union «peut être destructrice et ponctuée de grosses crises», souligne-t-elle. Mais globalement, c’est une combinaison favorable. Ils sont tous deux «très similaires sur le plan émotionnel». Ce sont des êtres «très magnétiques et intuitifs».

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.