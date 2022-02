Stress oxydatif : comment affecte-t-il le vieillissement ?

Agression des cellules causée par la présence massive de radicaux libres dans l’organisme, le stress oxydatif est responsable d'une accélération du vieillissement.

Pour le Dr Jean-Michel Cohen, ils sont des agents chimiques «produits soit par notre corps lui-même, soit par des facteurs extérieurs, qui entrent dans une cellule et provoquent une oxydation».

Le corps humain «possède des enzymes pour détruire naturellement ces substances, qui sont un dérivé d’oxygène, mais quand il y a trop d’oxydation, la cellule fonctionne beaucoup moins bien, s’abîme», et cela engendre un vieillissement prématuré cutané.

alcool, tabac, pollution...

La durée de vie des cellules est raccourcie «car le corps va épuiser trop vite toutes les ressourcent qui servent à la défense». Pour ralentir ce phénomène, poursuit Jean-Michel Cohen, il faut «avoir un mode de vie sain, manger varié et équilibré, et éviter la consommation d’alcool et de tabac».

La production de radicaux libres est également favorisée par «la pollution environnementale, l’exposition aux rayonnements ultraviolets, la sur-consommation et production de fer, ainsi que les inflammations dues aux infections».

Le médecin nutritionniste souligne que les vitamines (A, E, et C) se comportent comme des antioxydants et aident à neutraliser les radicaux libres». En revanche, «leur fonction reste moins importante que les défenses naturelles de l’organisme».