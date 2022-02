Ces 4 boissons permettraient de réduire la glycémie

Pour être en bonne santé, il est important de réguler sa glycémie, surtout si on souffre de diabète. Manger sainement et pratiquer régulièrement une activité physique aide à réduire le taux du glucose dans le sang, mais certaines boissons peuvent aussi être bénéfiques.

Le jus de Gombo

Parmi elles, il y a notamment le jus de Gombo. Selon plusieurs études, ce légume originaire d’Afrique permet de contrôler le diabète. Et ce, grâce en partie à sa richesse en fibres solubles. Ces dernières tapissent l'intestin et ralentissent l'absorption des glucides.

L’eau

Sur la liste des breuvages à consommer, on retrouve également l’eau. En effet, boire suffisamment d’eau - environ 1,5 litre par jour, soit 8 verres - prévient la déshydratation, permet de nettoyer les reins et d’éliminer un potentiel excès de sucre dans le sang via l'urine.

L’INFUSION DE CANNELLE

Côté boissons chaudes, on peut opter pour une infusion de cannelle, une épice dont les propriétés sont proches de l’insuline. Elle pourrait aider les patients atteints d’un prédiabète à ne pas développer un diabète de type 2, révèle une étude publiée dans le Journal of the Endocrine Society.

Un smoothie aux fruits rouges avec des graines de chia

Les fruits rouges, comme les graines de chia, ont l’avantage d’avoir un index glycémique bas. De plus, ces petites graines noires issues de la plante Salvia hispanica sont une source importante de fibres solubles, et améliorent ainsi la glycémie après les repas.