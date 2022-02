Dynamo+ : le vélo connecté pour pédaler à la maison

Grâce à Dynamo, l’indoor-cycling est devenu très tendance à Paris. Si l’on peut s'entraîner dans l’un des huit studios de la région parisienne, il est désormais possible de pédaler et de se défouler dans son salon, en optant pour Dynamo+.

Afin de prolonger l’expérience au-delà de ses clubs - dont un premier Rive Gauche qui vient d'ouvrir ses portes -, le groupe a en effet imaginé une offre inédite. Grâce à un engin high tech au look épuré qui trouvera sa place entre le canapé et la table à manger, cette dernière permet de suivre des cours aussi intenses que dans les très prisés studios où l'on pratique dans la pénombre, à la lueur des bougies. Ceux qui vivent dans un logement spacieux pourront même s'aménager une véritable salle de sport où ils se rendront entre deux visioconférences ou deux repas en famille.

© Dynamo

Plus de 100 vidéos d'une durée de 10 à 60 minutes - en live ou en VOD - sont disponibles chaque mois, tous dispensés en musique, via un écran amovible HD, par un ensemble de 17 coachs ayant chacun leurs titres préférés. Des morceaux que l’on peut par ailleurs sauvegarder pour personnaliser sa propre playlist. En fonction de ses capacités et ses objectifs, on adapte son programme, et on se lance dans des chorégraphies endiablées et rythmées sur son vélo. Droite, gauche... droite, gauche... c'est parti !

© Dynamo

Pendant le cours, on peut interagir avec ses amis qui participent, et à l’issue de ces exercices très physiques, on a la possibilité de suivre sa progression au fur et à mesure des séquences. Sur l’application, les sportifs, qu’ils soient professionnels ou novices, ont également accès à des workouts, des sessions de burn, de stretching, de yoga, ainsi que des séances de Pilates.

Garder la forme à domicile a néanmoins un prix. Il faut en effet débourser 2.499 euros pour le pack basique Dynamo+, incluant le vélo connecté avec sa double résistance, les chaussures (du 36 au 49) et une paire d’haltères. L’abonnement s’élève ensuite à 39,90 euros par mois. A noter que la livraison et l’installation de cette machine haut de gamme sont offertes. Dynamo propose aussi de venir tester l’appareil avant de l'acheter, en réservant un créneau dans l’un de ses studios ou son showroom.