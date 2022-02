La chroniqueuse Caroline Munoz sort un livre pour tout savoir sur la culture des champignons

Pleurotes, roses, shiitakés, strophaires… Il existe toute une liste de délicieux champignons qu’on peut tout à fait faire pousser chez soi. Pour apprendre les secrets de ce qu’on appelle la fongiculture, Caroline Munoz, la chroniqueuse Jardin et Maison de l’émission «William à midi» sur C8, publie un ouvrage très pédagogique et ludique.

Initiée à la chasse aux champignons dans la forêt de Fontainebleau dès son plus jeune âge, elle a ressenti «tout naturellement, le besoin de retrouver ce parfum d’enfance et de cultiver des champignons» chez elle, en ville. Elle propose ainsi sa méthode avec des pas à pas pour les faire pousser dans des cagettes, des sacs plastique voire sur des buches de bois.

Une activité fascinante qui à la clé procure des économies et la garantie de se régaler sainement. La chroniqueuse rappelle que les champignons sont pleins de nutriments : ils sont en effet riches en protéines mais aussi en oligoéléments comme le fer, le zinc, le cuivre ou encore le sélénium.

Afin d’en profiter pleinement, elle dévoile quelques recettes simples et efficaces comme celle des pleurotes à la crème qui ne nécessite que 5 minutes montre en main de préparation. Son livre nous apprend également comment les conserver en cas de récolte abondante. Par exemple, il est notamment possible de les congeler ou encore de les déshydrater.

Un ouvrage très complet et très utile pour les amateurs de champignons mais aussi pour les curieux. Avant de participer à l’émission «William à midi», Caroline Munoz a co-animé «Silence, ça pousse !» sur France 5 avec Stéphane Marie. Elle est aussi auteure, journaliste, blogueuse et youtubeuse sur les thèmes de la déco, du jardin et de l’écoresponsabilité.

«Faites pousser vos champignons !», de Caroline Munoz, Rustica éditions, 9,95 €.