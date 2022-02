Ces 9 plantes qui n'ont pas besoin d'eau

Nul besoin d’avoir la main verte pour apprécier la présence de plantes d'intérieur chez soi. Plusieurs variétés de fleurs n’ont pas besoin d’eau pour vivre, et certaines ne nécessitent aucun entretien.

On a parfois tendance à faire l’impasse sur l'arrosage de plantes, un oubli qui favorise leur dessèchement et leur flétrissement. La solution optimale repose dans plusieurs variétés de plantes et de fleurs d'intérieur, qui ne nécessitent aucun arrosage.

La lavande

On ne présente plus cette fleur, qui est l’une des plantes les plus appréciées pour ses vertus odorantes. La lavande craint l’excès d’humidité, il est donc vivement déconseillé de l’arroser. Résistante au froid jusqu'à -20°C, elle apprécie l’exposition en plein soleil.

La verveine

La verveine apprécie les climats chauds et ensoleillés. Il convient donc de la placer dans un espace lumineux et/ou ensoleillé. Habituée à la chaleur, elle n’a pas besoin d’être arrosée. En revanche, elle craint le froid hivernal et nécessite d’être protégée avec un voile pendant les périodes de basses températures.

Le laurier rose

Tout comme la lavande, le laurier rose apprécie une exposition en plein soleil, et se montre très résistant à la sécheresse. S’il nécessite très peu de soin, le laurier rose doit quand même être arrosé lorsqu’il fait très chaud.

Le pavot de Californie

Cette fleur, issue de la même famille que le coquelicot, vient d’une région chaude et aride. Très résistante à la sécheresse, elle apprécie une exposition lumineuse et ne nécessite ni arrosage, ni soin particulier. Si ce n’est une surveillance minimale en période d'extrême chaleur.

Le géranium Sanguineum

Le géranium sanguineum peut vivre et continuer à pousser sans aucun entretien, ni apport d’eau. Seul un découpage des endroits desséchés est nécessaire en fin d’automne, ou lors du redémarrage de la végétation.

La sauge de Jérusalem

La sauge de Jérusalem est particulièrement résistante à la sécheresse. Elle peut tenir plusieurs semaines sans être arrosée et ne nécessite quasiment aucun soin.

La gaillarde

Comme la lavande, la gaillarde craint l’humidité, souvent présente durant la période hivernale. La gaillarde apprécie un emplacement dans un coin lumineux. Elle ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse.

Le cactus

Réputé pour sa résistance à la sécheresse, le cactus peut tenir de longues périodes sans arrosage. Il nécessite cependant d’être arrosé environ une fois par mois lorsqu’il se trouve en intérieur dans un endroit sec. Pendant sa période de croissance, le cactus a besoin d’être approvisionné en eau, une fois tous les quinze jours.

La rose du désert

Comme son nom l’indique, la rose du désert pousse dans des endroits particulièrement chauds et arides. Elle apprécie l’exposition à la lumière, et ne nécessite aucun arrosage en période hivernale. Lorsque les beaux jours arrivent, seul un arrosage tous les quinze jours suffit à l’entretenir.