Voici les 5 trains les plus luxueux du monde

Les escapades en train fascinent à bien des égards. Du célèbre Orient Express au Royal Scotsman, en passant par le Golden Eagle, qui circule sur la mythique ligne du transsibérien, luxe, calme, volupté et contemplation sont du voyage.

Certains sont bien connus pour avoir été immortalisé par Agatha Christie, d'autres sont plus confidentiels et traversent l'Afrique, l'Inde ou rejoigne la Machu Picchu mais tous sont exceptionnels. Voici cinq des trains les plus luxueux au monde.

L’Orient Express La Dolce vita italienne

Train mythique imaginé il y a 150 ans par Georges Nagelmackers, l’Orient Express a marqué son temps et les esprits. Il s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée sur les rails de l’Orient Express La dolce vita. Ces six trains de luxe, nés d’un partenariat avec Accor qui voit comme «un privilège de relancer la marque historique Orient Express», accueilleront les voyageurs pour une escapade 5 étoiles dès 2023.

Entre décor fabuleux inspiré des années 1960-1970, respect de l’héritage et hommage à la dolce vita, l’Orient Express nouvelle génération réservera plusieurs itinéraires du nord au sud de l’Italie, à travers quatorze régions, et permettra également de relier trois destinations internationales : Rome à Paris, Istanbul et Split. Le luxe et la volupté dans toute sa splendeur.

Le Royal Scotsman Belmond à la conquête de l'ecosse

Décor en acajou, sophistication édouardienne et charme d’une maison de campagne… le Royal Scostman Belmond, en fonction depuis 1985, figure parmi les trains les plus haut de gamme au monde. Ces dix wagons comprenant un spa Bamford, sillonnent l’Ecosse : des plaines aux côtes en passant par ses lochs, entre châteaux, distilleries et sites incontournables à l’instar d’Edimbourg.

Plusieurs escapades sont proposées ouvertes à la réservation, du week-end de trois jours au séjour d’une semaine.

Le Rovos Train, l'afrique Australe en train de luxe

Quand en 1985, l’homme d’affaires sud-africain Rohan Vos, grand amateur d’ingénierie mécanique, achète deux wagons pour son usage privé, il ne sait pas encore que sa compagnie ferroviaire, créée quatre ans plus tard, bénéficiera d’une réputation internationale. Considéré aujourd’hui comme l’une des plus belles expériences au monde, le Rovos Rail réserve une plongée en Afrique australe à bord de wagons de collection subtilement rénovés.

Une dizaine d’itinéraires, compris entre 48 heures et 15 jours, sont organisés par la compagnie, ponctués d’excursions incontournables. Parmi eux : quatre jours en Afrique du Sud entre Pretoria et Cape Town ou un voyage au long cours entre Dar Es Salaam en Tanzanie et Cape Town.

Le Golden Eagle sur les rails du Transsibérien

Reliant Moscou à Vladivostok, le transsibérien est l’une des voies ferroviaires les plus connues au monde. Plusieurs compagnies haut de gamme empruntent chaque année ses rails courant sur plus de 9000 km. Parmi elles, la compagnie Golden Eagle luxury train est l’une des premières à avoir proposé des voyages privés en train en Russie.

A bord de ses cabines de luxe, ce célèbre train bleu propose toujours de rallier les deux villes en 15 jours en passant entre autres par le lac Baïkal, plus grand lac d’eau douce au monde, et Oulan-Bator, capitale de le Mongolie.

Le Hiram Bingham Belmond direction le Machu Picchu

Accéder à l’une des sept merveilles du monde de la plus belle façon qui soit, telle est la proposition du Hiram Bingham Belmond. Portant le nom de l’explorateur qui a découvert la citadelle Incas en 1911, ce train de prestige, à la décoration inspirée des années 1920, réserve un aller-retour magique entre Cuzco et le Machu Picchu.

Un voyage qui, entre la lumière du matin et celle du soir, réservera deux atmosphères très différentes. Et pour encore plus de plaisir un déjeuner et d’un dîner gastronomique seront servis à bord.