Déco : Quelles sont les tendances à suivre pour une salle de bains en 2022

Ce n’est pas parce que la salle de bains est une pièce fonctionnelle que sa déco doit être négligée. Elle doit être confortable mais aussi agréable. Architecte d’intérieur à Paris, Laurent-Olivier Gros revient sur les grandes tendances déco qui vont marquer la pièce d’eau en 2022.

Pour l’expert, la mode des espaces uniformes est révolue : « La salle de bain se conçoit maintenant avec un gros travail sur les matériaux et sur le calepinage, c’est-à-dire la façon dont on couvre une surface ». Le mélange est maintenant de rigueur : un mur peut être recouvert de carreaux 10x20 et l’autre de 30x30 ou alors de zellige.

Très sollicitée il y a quelques années, la frise doit maintenant être mise de côté. « En 2022, il faut tout simplement arrêter d’en mettre », préconise Laurent-Olivier Gros.

©Mutina

L’ameublement devra se faire dans un souci d’équilibre. Il faut veiller à ne pas en abuser : cela risque de réduire considérablement la pièce. Attention toutefois aux espaces sans rangement, les affaires risquent de traîner partout.

Pour l’éclairage, il faut prévoir comme pour la cuisine deux options. La première doit être douce et appuyer un moment de détente : « On cherche à créer une ambiance de douche reconstructive », explique l’expert. La seconde sera plus puissante et plus technique pour pouvoir se raser ou se maquiller avec précision. « Le tout spot est terminé, il ne faut pas hésiter à faire appel à des suspensions ou des appliques à côté du miroir. On peut aussi chercher à éclairer un mur texturé pour créer du relief et des ombres », précise l’architecte.

©Mutina

Quant à la robinetterie, les systèmes trop complexes sont à éviter. D’après le décorateur, les appartements en ville n’ont pas suffisamment de place pour des douches trop volumineuses avec une multitude de jets. « D’ailleurs, les ciels de pluie ont disparu. Plus personne n’en veut, et on comprend aujourd'hui pourquoi : rapidement le calcaire accumulé va venir boucher les trous, il faut alors les nettoyer avec une brossette interdentaire… Cela est trop contraignant ».

Le calcaire, ennemi juré dans la salle de bain, vient vite ternir les équipements malgré un ménage hebdomadaire. Pour garder un aspect neuf sur sa paroie vitrée, Laurent-Olivier Gros recommande de faire appel à un artisan pour du sur-mesure. « Cela n’a rien à voir avec ce qu’on achète dans le commerce. Avec le sur-mesure, la paroi va conserver son aspect neuf pendant très longtemps. En revanche, il faut s’attendre à un budget bien supérieur ».

©Mutina

Enfin pour les teintes, inutile d’aller chercher les couleurs trop vives. Des couleurs grises ou beiges apportent un aspect consensuel qui rassure en cas de revente du bien immobilier. « Mais on peut toujours apporter de la couleur avec les accessoires, comme avec les serviettes ou les tapis», conclut l'architecte parisien.

Laurent-Olivier Gros, architecte d’intérieur et décorateur à Paris