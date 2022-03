Présidentielle 2022 : quels sont les signes astrologiques des candidats ?

Au total, douze candidats sont en lice pour le premier tour de l’élection présidentielle, qui se tiendra le 10 avril prochain. Alors que le scrutin approche et que l’astrologie connaît un regain d’intérêt chez les Français, CNEWS s’est penché sur les signes du Zodiaque des prétendants à l’Élysée.

Si certains portraits astrologiques semblent être en accord avec la personnalité des candidats, d’autres, au contraire, sont plus surprenants.

Toutefois, il est bon de rappeler que l'astrologie est un art divinatoire et non une science exacte. De plus, pour avoir une analyse précise, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.

Pour cet article, CNEWS s’est appuyé sur les connaissances du voyant et astrologue Chris Semet, auteur de divers ouvrages, dont «Astrologie» (éd. Hugo Poche).

Emmanuel Macron : Capricorne

Dernier signe de Terre, le Capricorne est introverti, solitaire, réservé et indépendant. Méfiant, il met du temps avant de sortir de sa carapace et de se dévoiler. Gouverné par Saturne, planète de la réflexion, de la maîtrise, et de la patience, le Capricorne est très attaché à sa famille et à ses racines. Rationnel et analytique, il a un bon esprit d’à-propos et cherche souvent à tout comprendre et à tout maîtriser.

Valérie Pécresse : Cancer

Emotif et original, le Cancer possède une grande imagination, explique le spécialiste. Les habitudes et les «rituels» le rassurent et calment ses angoisses ou ses peurs. Doux, affectueux, et sensible, ce signe d’Eau est un rêveur qui a du mal à garder les pieds sur terre. Dirigé par la Lune, associée à la créativité, l'émotivité et la sensibilité, il ne quitte jamais le monde de l’enfance et peut se montrer capricieux.

Jean Lassalle : Taureau

Sous l’influence de la Lune et de Vénus, planète de la beauté, des plaisirs et de l’affectif, le Taureau est sérieux, concret, et terre à terre. C’est un signe résistant et déterminé. Aimant la clarté, il fuit les situations ambigües et cherche la stabilité. Sous ses airs sûrs de lui, le Taureau cache en réalité une grande sensibilité. Lié à l’élément Eau, ce signe est aussi connu comme étant timide, doux, agréable, sociable et épicurien.

Fabien Roussel : Bélier

Signe de Feu, le Bélier est passionné, pétillant, entreprenant, dynamique et indépendant. Il croque la vie à pleines dents en étant dans le présent et ne se pose pas trop de questions. La monotonie et l’ennui sont ses ennemis. Dirigé par la planète Mars, qui symbolise notamment l’énergie la force et le courage, il a soif d’aventures et de défis. Le Bélier possède un humour caustique. Impulsif, il peut parfois manquer de finesse.

Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou : Poissons

Le natif du signe des Poissons est doté d’une grande émotivité. Instinctif et intuitif, ce signe d’Eau est extrêmement réceptif à son environnement. Sentimental et hypersensible, il gère difficilement ses émotions et ses angoisses. Gouverné par Jupiter et Neptune, qui représente l’imagination, l’empathie, et la spiritualité, il est rêveur et idéaliste. D’excellente compagnie, les Poissons sont aimables et à l’écoute.

Eric Zemmour : Vierge

Très observatrice et perfectionniste dans l’âme, la Vierge est appliquée et méthodique. De nature calme, posée et introvertie, ce signe de Terre a un grand sens du devoir. La Vierge est gouvernée par Mercure, planète symbolisant l’intellect, le raisonnement et l’adaptabilité. Son grand défaut est son manque de confiance et son tempérament anxieux. Ayant peur d’être déçue, elle est méfiante dans ses relations avec les autres.

Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot : Lion

Le Lion est dirigé par le Soleil, qui représente symboliquement le Moi et le Soi et incarne la conscience de l’individu. Signe de Feu, le Lion est dynamique, volontaire, intrépide et passionné. Il aime briller en société ou dans sa sphère privée. Ne faisant rien sans conviction, il a besoin de se fixer des objectifs. Curieux, franc et ambitieux, il se donne tous les moyens de réussir et ne supporte pas l’hypocrisie et le mensonge.

Anne Hidalgo : gémeaux

Bien que cérébral, le signe des Gémeaux essaie de prendre la vie avec légèreté. C'est un être sociable, communicatif et sympathique. Éternel adolescent, il est rapide, vif et caustique. Les Gémeaux sont curieux et ont besoin d'élargir leurs horizons et leur culture. Adaptable, ce signe d'Air sait se mettre au diapason des personnes qu'il côtoie. Il est également connu pour changer facilement d'avis et d'humeur.