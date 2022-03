Mode : ces 3 modèles de jeans tendance pour ce printemps/été 2022

Le jean est un incontournable de nos dressings. Taille haute ou taille basse, slim ou large, jean mom ou déchiré pour un look grunge, cette pièce phare ne cesse de piocher dans son histoire pour se renouveler. Voici les trois modèles à porter à l'arrivée des beaux jours.

Si cette saison le taille basse fait son retour, il ne volera pas pour autant la vedette aux jeans taille haute. Mais ce printemps, la star des collections n'est autre que le jean flare, tout droit sorti des années 1970 et plus ou moins évasé à partir du genou. Autre grand classique qui a opéré son retour depuis quelques saisons le jean dit «mom» reste bien présent et cotoie les modèles bicolores, autre véritable tendance de l'été.

Le jean flare au top

Version édulcorée du Patt d'eph, le jean flare a incontestablement les faveurs des créateurs cet été. Plus ou moins large à partir du genou, il est tout simplement partout.

Le jean bicolore arrive au pas de charge

Comme le jean flare, c'est l'une des grandes tendances du printemps-été. Les modèles bicolores, qu'ils jouent la carte du patchwork, de la décoloration ou encore des motifs, les nuances de couleurs sur un même modèle vont faire les beaux jours de la saison estivale.

Le jean «mom» veille au grain

Porté dans les années 1990 par les mamans comme son nom l’indique, mais aussi Rachel dans «Friends» et Brenda dans «Beverly Hills», il fait à nouveau sensation depuis quelques saisons et figure toujours parmi les incontournables de l'été.