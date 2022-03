Paris : ce nouvel hôtel dispose d’une vue imprenable sur toute la capitale à 360°

L’ancienne préfecture de la Seine du boulevard Morland à Paris (4e) est presque prête pour sa vie de palace. L’hotel SO/Paris du groupe Ennismore (dont Accor est actionnaire majoritaire) va ouvrir ses portes cet été après six années de travaux.

Cet hôtel exceptionnel jouit d’un panorama sur tout Paris. Il donne sur les quais de la Seine entre Bastille et le Marais. C’est l’agence d’architecture RDAI qui signe la décoration intérieure. Elle s’est appuyée sur des matériaux naturels comme le cuir ou le bois.

Au total, l’hôtel SO/ Paris compte 140 chambres et 22 suites reparties entre le 7e et le 14e étage du bâtiment. Elles disposent toutes de vues imprenables sur Paris, la Seine, et les nombreux monuments. La plus grande suite fait même 128 m2 avec deux chambres et un balcon au 14e étage.

Plusieurs artistes ont été sollicités pour ce chantier pharaonesque : Neil Beloufa, Thomas Fougeirol ou encore Olafur Eliasson. Ce dernier a installé The Seeing City au 15e et 16e étage : un plan miroir horizontal qui duplique le paysage, inversant ainsi sa perception.

C’est Paris Society (Gigi, Girage, Mun…) qui exploitera le restaurant au point de vue exceptionnel. Baptisé Bonnie, il sera aussi un bar et un club.

Enfin, SO/Paris dispose d'un spa en partenariat avec Codage, marque française de soins naturels.