Sommeil : 3 livres pour dormir à poings fermés

C’est bien connu, lire avant de se coucher aide à tomber plus facilement dans les bras de Morphée. Alors que la journée internationale du sommeil a lieu ce vendredi 18 mars, voici 3 ouvrages pour favoriser l’endormissement et dormir à poings fermés.

POur s'hypnotiser

©Robert Laffont

On peut notamment compter sur «Hypnocontes», un recueil de 18 nouvelles signé Solène Daoudal, maître praticienne en hypnose ericksonienne. Si son ouvrage favorise tout particulièrement le sommeil, c’est parce que chaque histoire est basée sur une technique issue de l’hypnose. Dans «Profondément ailleurs», la spécialiste invite par exemple le lecteur à faire quelques brasses non loin d’un jardin de corail, à se laisse porter dans l’eau salée, puis à faire émerger ses souvenirs d’enfance avec «Retour à Houat», et l’invite à écouter le silence au fil de «Journée blanche». Pour être pleinement acteur de la pratique de l’autohypnose, chaque nouvelle est suivie d’une explication de méthodes utilisées pour plonger le sujet dans un état d’apaisement. A la lecture de ce livre, lové dans ses draps, on oublie les ruminations, les soucis de la journée, et les potentielles tracas du lendemain. On apprend à se servir de la rêverie, à modifier son rapport à votre corps, et à changer le fonctionnement de son esprit.

«Hypnocontes», Solène Daoudal, éd. Robert Laffont.

POur bien se nourrir

©Edition de l’Homme

La nourriture n’est pas seulement liée à la perte de poids et à la forme physique. Les aliments que nous mettons dans notre assiette ont également un profond impact, direct et indirect, sur notre santé mentale. Si on les choisit mal, cela peut favoriser l’anxiété ou encore des problèmes de sommeil. Dans son livre, baptisé «La révolution nutrition», Uma Naidoo, psychiatre et spécialiste en nutrition, formée à l’université Harvard, démontre comment une alimentation saine peut aider à traiter et à prévenir ce type de troubles. Basé sur des faits scientifiques et de nombreuses études, ce précieux manuel de plus de 300 pages contient plusieurs recommandations nutritionnelles et des recettes saines pour nourrir comme il se doit son cerveau et dormir sur ses deux oreilles. Au fil des chapitres, l’experte revient sur la communication entre l’intestin et le cerveau, les bienfaits insoupçonnés du bleuet, du curcuma, de la vitamine D… Elle évoque aussi des cas précis, qu’elle a pu observer au cours de ses consultations.

«La révolution nutrition - Anxiété, dépression, sommeil», Uma Naidoo, éd. de l’Homme.

POur comprendre son enfant

©De Boeck Supérieur

Difficile d’avoir un sommeil réparateur quand on a un enfant en bas âge. Pour aider les parents à mieux dormir, Aurélie Callet et de Clémence Prompsy, psychologues cliniciennes, ont sorti «Je ne dors pas !». Si votre enfant refuse de s'endormir, se réveille (et vous réveille) en pleine nuit et que vous êtes déjà fatigués le matin en vous levant, ce guide sur-mesure pourrait devenir votre allié. D’abord, il aide à comprendre pourquoi votre enfant ne dort pas, notamment via des questionnaires à remplir. Ensuite, les spécialistes des bambins, également créatrices de Kidz et Family, cabinet de psychologie situé à Boulogne-Billancourt, expliquent quelles sont les conditions indispensables pour résoudre les problèmes de sommeil propres à ces derniers et partagent de nombreux conseils pour se coucher sereinement, sans penser aux potentielles réveils nocturnes de sa progéniture, et récupérer au maximum.

«Je ne dors pas !», Aurélie Callet, et Clémence Prompsy, éd. De Boeck Supérieur.