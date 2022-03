Faire du sport rendrait plus heureux que d'avoir de l'argent, selon une étude

L’argent ne fait pas le bonheur. Selon une étude menée par des chercheurs des universités de Yale et d’Oxford, pratiquer une activité physique rendrait plus heureux que d'avoir une belle somme sur son compte bancaire.

Les auteurs britanniques et américains de cette étude, publiée dans la revue scientifique The Lancet, ont étudié l'humeur de 1,2 million d'Américains âgés de 18 ans et plus via des questionnaires.

Résultat, les individus qui font régulièrement du sport souffriraient mentalement 35 jours par an, contre 53 pour les inactifs, soit 18 jours de moins.

Faire du sport permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, mais aussi de libérer plusieurs hormones impliquées dans la sensation de bien-être. Et gagner de l’argent ne rendrait pas plus heureux que le sport.

En effet, l’étude montre que les inactifs gagnant 25.000 dollars de plus par an, soit environ 22.000 euros, sont moins heureux que ceux qui se dépensent, que ce soit en faisant une activité sportive, ou simplement en restant actif (tondre la pelouse, monter les escaliers…).

la quantité de sport pas proportionnelle au bonheur ressenti

Pour obtenir ces résultats sans faire de sport, il faudrait gagner beaucoup plus d’argent encore, précisent les chercheurs, soulignant néanmoins que ce n’est pas le nombre d’heures de sport qui compte.

Selon les spécialistes, trois à cinq sessions d'une durée de 30 à 60 minutes par semaine seraient plus bénéfiques pour la santé mentale que d’enchaîner plusieurs heures d’exercice par jour.

«La relation entre la durée du sport et la charge mentale est en forme de U», a expliqué Adam Chekroud, docteur en psychiatrie à l'université de Yale et auteur de l'étude, auprès du média allemand Die Welt.

Plus précisément, au-delà de six heures de sport par semaine, les actifs souffrent mentalement autant que les inactifs. En outre, ils affirment que le bonheur ressenti est encore plus important lorsqu'on privilégie les sports collectifs.