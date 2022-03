A quelle fréquence faut-il retourner son matelas ?

On ne pense pas toujours à retourner son matelas. Pourtant, cette opération est importante pour des raisons de confort et d’hygiène.

Qu’il soit à mémoire de forme, à ressorts, en latex, ou en mousse, il est conseillé de retourner son matelas, y compris en inversant le côté tête et le côté pieds, deux à quatre fois par an. Si votre matelas est doté d’une face été et d'une face hiver, vous pouvez le retourner en fonction de la saison, puis inverser les côtés au printemps et en automne.

Cette manipulation réduit le risque d’affaissement, surtout si on dort chaque nuit dans la même position et du même côté, ce qui a pour effet de prolonger la durée de vie de la pièce de literie et d’améliorer le confort. Alterner la face été et la face hiver aide également à réguler la température corporelle, et donc à mieux dormir.

En outre, retourner son matelas est l’occasion de le nettoyer, en insistant sur les zones de la tête et des pieds, de le désinfecter, et de l’aérer. A noter que le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium, est un très bon allié pour désodoriser, éliminer les potentielles taches, et autres types de saletés.

Il vous suffit de saupoudrer cette poudre blanche sur les endroits souillés, puis de laisser agir quelques minutes. Ensuite, frottez avec un chiffon et passez l’aspirateur pour enlever les résidus.