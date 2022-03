Voici 5 signes qui montrent que vous ne bougez pas assez

On ne le répétera jamais assez, la pratique régulière d’une activité physique est essentielle pour être en bonne santé. Et si l'on est trop inactif, le corps nous le fait savoir. Voici les principaux signes qui montrent que l’on ne bouge pas suffisamment.

La constipation

Un mode de vie trop sédentaire peut notamment se traduire par des troubles du système digestif, comme la constipation. En effet, quand on ne fait pas assez d'exercices, les intestins deviennent paresseux. La marche, la course à pied, ou encore la natation sont des activités particulièrement efficaces pour favoriser l’évacuation des selles.

les douleurs articulaires

Le sport permet de gagner en masse musculaire, de renforcer les cartilages et de préserver la mobilité articulaire. Toutefois, si vous ressentez des douleurs ou des raideurs, évitez les sports à impact, comme la course, la boxe ou le football, et privilégiez plutôt la nage, la méthode pilates, ou bien le yoga.

l'essoufflement

Si vous êtes vite essoufflé, par exemple après avoir monté quelques marches, cela peut signifier que vous manquez d’entraînement. La sédentarité fait perdre en endurance, et vos poumons et votre cœur se déshabituent à l’effort. Pour retrouver une aisance respiratoire, il faut se remettre progressivement en mouvement.

Le moral en berne

La sédentarité peut aussi provoquer un déséquilibre psychique : sautes d'humeur, moral en berne... Il faut savoir que le sport favorise la sécrétion d’hormones impliquées dans la sensation de bien-être et de plaisir, comme l'endorphine, la sérotonine et la dopamine. Ces dernières engendrent un effet d’apaisement et améliorent l’humeur.

la peau terne

Bouger c’est bon pour le corps, le mental, mais aussi pour la peau. Quand on pratique une activité physique, cela stimule la circulation et microcirculation. Ainsi, la peau reçoit plus de nutriments et d’oxygène, ce qui a pour effet de raviver l'éclat du teint. En outre, transpirer permet de nettoyer les pores.